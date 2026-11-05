Cristiano Ronaldo se retiró hoy de la selección de Portugal después de disputar 234 partidos y marcar 146 goles. Con él se va mucho más que un goleador. Se va uno de los rituales más reconocibles del fútbol mundial, repetido durante más de dos décadas.

No era una pose para las cámaras, sino una serie de cábalas que él mismo confirmó y que fueron documentadas durante toda su carrera.

La primera y más conocida: ser siempre el último en pisar el césped.

"Cristiano Ronaldo es un jugador obsesivo con la disciplina y la preparación, y una de sus cábalas más conocidas es ser siempre el último en pisar el césped antes del partido. Desde sus primeros años en el Sporting de Lisboa, Ronaldo adoptó este ritual, convencido de que le daba buena suerte", escribió la periodista deportiva Sofía Barbieri en la nota "Las 5 cábalas más extrañas de los futbolistas europeos" publicada por debate.com.uy el 4 de marzo de 2025.

Reportes internacionales del Mundial 2026 coinciden en lo mismo: «A Cristiano Ronaldo le gusta ser el último en salir del túnel y entra al campo con el pie derecho antes de dar un salto en el aire», según el artículo "Soccer - The quirky superstitions that footballers (and others) rely on", escrito por Nick Said para Reuters y republicado por ThePrint el 30 de junio de 2024.

La segunda parte del ritual es una de las más respetadas por él. Siempre entra con el pie derecho. A sus 41 años, mantiene una tradición que repite desde hace décadas: pisa el campo siempre con el pie derecho. Según explicó el propio delantero portugués en entrevistas, más que superstición clásica, este gesto responde a una expresión cultural de su país, "entra com a direita", que se interpreta como símbolo de respeto al ingresar a un lugar.

Justo después, realiza el pequeño salto con las piernas abiertas que todos los hinchas reconocen como parte de su activación mental.

Y el gesto más íntimo, captado por las cámaras y viralizado en 2022, ocurría segundos antes de entrar: el beso a las canilleras.

En las imágenes se ve cómo Ronaldo toma y luego besa varias veces a una de ellas, la cual tiene fotos de su familia, el escudo de Portugal y un retrato suyo, según las imágenes publicadas por el medio argentino Olé.

Era su forma de llevar a su familia y a su país al campo: familia, Portugal y fe, en ese orden.

En su carta de despedida publicada hoy, CR7 confesó qué imagen se llevará para siempre: "Hay una imagen que siempre llevaré conmigo. El momento en que empieza el himno nacional. Miro a mi alrededor, veo a mis compañeros, veo las gradas, veo niños, madres, padres y abuelos".

Ese himno era el punto final de su ritual. Durante 23 años, desde su debut en agosto de 2003 ante Kazajistán hasta el Mundial 2026, lo hizo igual.

A partir de la próxima fecha FIFA, cuando Portugal enfrente a Dinamarca y Gales por la Nations League, alguien más tendrá que ser el último en salir del túnel. Pero ya no será con el pie derecho de Cristiano.