La muerte de Jesús de Miguel: qué reveló la autopsia tras el choque durante un partido

El informe preliminar de la autopsia del futbolista Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, apunta a un traumatismo torácico de carácter accidental como causa compatible con su muerte, tras el fuerte choque que protagonizó con el arquero Jesús Owono durante el partido frente al FC Andorra.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife elaboró el documento forense, que fue entregado la mañana de este miércoles a la magistrada Eva Esther Juárez Fernández, encargada de dirigir la investigación, según el diario español El Día.

El futbolista falleció a las 08:00 del martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, después de quedar inconsciente sobre el terreno de juego y ser trasladado en ambulancia.

Sin embargo, las conclusiones todavía son preliminares, debido a que falta incorporar los resultados de otras pruebas practicadas durante la autopsia, además de los análisis médicos y el TAC realizado al jugador.

Investigan choque y la atención médica

La investigación fue iniciada de oficio y está a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Las diligencias buscan reconstruir tanto el impacto entre De Miguel y Owono como la asistencia sanitaria que recibió el delantero después de desplomarse en el campo.

De acuerdo con el acta arbitral, el guardameta del FC Andorra recibió una tarjeta roja directa por impactar con fuerza excesiva contra el futbolista durante una disputa por el balón, cuando se disputaban seis minutos de tiempo añadido.

Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, señaló que sería difícil que el caso derivara en un proceso penal si el choque se produjo durante una acción propia del juego. No obstante, la investigación deberá establecer si existió alguna conducta punible, tanto en el terreno deportivo como en la atención médica posterior.

En paralelo, la Justicia autorizó el traslado del cuerpo del futbolista a la Península, a solicitud de sus familiares, para que puedan despedirlo en Toledo. El funeral está previsto en Navahermosa, localidad vinculada a sus seres queridos.

Los resultados definitivos de la autopsia y los informes periciales serán determinantes para esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer si existen responsabilidades.