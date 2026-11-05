El papá de Jesús de Miguel estaba mirando por televisión el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra cuando presenció el dramático choque de su hijo contra el arquero Jesús Owono. Minutos después, la noticia de su muerte a los 30 años convertiría aquel momento en una tragedia imposible de asimilar.

El fallecimiento del delantero conmocionó al fútbol español y llenó de tristeza a Navahermosa, el municipio de Toledo donde nació y creció. Allí, Jesús era mucho más que un futbolista: era un joven querido por sus vecinos, recordado por su simpatía, su cercanía y sus ganas de vivir.

Alejandro, un vecino que conoce a la familia, relató en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, cómo fueron los primeros momentos de angustia que atravesaron sus seres queridos y la reacción de su padre al presenciar el impacto por televisión.

La noticia de su muerte golpeó profundamente a la pequeña localidad. Quienes lo conocieron todavía intentan asimilar la pérdida de un joven que había construido una carrera en el fútbol y que nunca perdió el vínculo con sus raíces.

“Es una entrada durísima. Es muy conocido aquí. Él siempre pasaba por acá. La gente lo quería mucho. Era muy simpático, agradable y con muchas ganas de vivir”, recordó Alejandro durante la entrevista televisiva.

El vecino también contó que su hermano había podido comunicarse con el padre del futbolista. En medio de semejante dolor, la familia pidió intimidad y respeto para afrontar uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Tres días de duelo: el dolor que paralizó al pueblo de Jesús de Miguel

La tristeza por la muerte del delantero se extendió por cada rincón de Navahermosa. Su alcaldesa, María Soledad Ortiz, expresó la conmoción que atraviesa el municipio en declaraciones al diario ABC.

“El pueblo está muy triste porque es una pérdida muy grande, era muy joven”, manifestó la funcionaria.

Ortiz también contó que pudo comunicarse por WhatsApp con la madre del futbolista y recordó que Jesús había pasado muchas temporadas en la localidad, donde conservaba numerosos afectos.

Como muestra de respeto y acompañamiento a sus seres queridos, el municipio decretó tres días de luto oficial y dispuso que las banderas municipales permanezcan a media asta.

El CD Tenerife informó que el funeral del futbolista se realizará en Navahermosa, el pueblo donde nació y mantiene sus raíces familiares, una vez que sea posible trasladar sus restos desde Tenerife hasta la península.