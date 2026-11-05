Este miércoles 5 de noviembre, Cristiano Ronaldo anunció oficialmente su retiro de la Selección de Portugal a través de un emotivo comunicado. Después de 23 años, el máximo ídolo portugués devuelve la camiseta número 7.

En una carta cargada de nostalgia, orgullo y gratitud, CR7 repasó un camino que comenzó en agosto de 2003 y que, según sus propias palabras, le cambió la vida para siempre. Habló de victorias inolvidables, derrotas que aún le duelen, de su exigencia y de los millones de portugueses que lo acompañaron sin conocerlo personalmente.

Estas son las 5 frases más destacadas de su despedida:

1. La entrega de la 7

"Ha llegado el día de devolver la camiseta Nº7 de la selección. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo por todo el mundo."

2. El final de un ciclo histórico

"Termina un camino que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre."

3. Más allá de los números

"Cuando miro atrás, no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas."

4. Su mentalidad competitiva

"Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo."

5. El orgullo de ser portugués

"Nunca me rendí y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal."

Y cerró con la frase más personal de todo el comunicado:

"No es una decisión fácil, porque no se toma solo con la cabeza, sino también con el corazón."

Se va el jugador con más partidos y más goles en la historia de Portugal. Se va una leyenda para muchos de sus seguidores.