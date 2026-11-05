Paraguay: Santiago Peña renuncia a la presidencia en medio de crisis bancaria

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada en el país por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que fue vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.



"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", declaró en un video difundido en la red social X.

El Banco Central del Paraguay (IPS) detectó que el índice de solvencia de Ueno, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".



A raíz del procedimiento de resolución o disolución, los ahorros de miles de usuarios quedaron congelados en el extinto banco, que además patrocina a equipos de fútbol local, a la selección de Paraguay y hasta eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Horas antes, la Cámara de Diputados había instalado una sesión extraordinaria para someter a juicio político a Peña, cuyos debates, al momento del discurso de Peña, superaban las dos horas.



Peña, que solo se ha comunicado desde el martes pasado, cuando fue intervenido Ueno, a través de redes sociales, aseguró enfrentar "uno de los momentos más difíciles" de su vida y vaticinó que será la historia la que "se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir".



"También quiero pedir disculpas al pueblo. Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", dijo, tras asegurar que su prioridad es la "tranquilidad de los paraguayos".

Sobre su renuncia, indicó que la presenta "con absoluto respeto" a la Constitución y a los mecanismos institucionales y democráticos, y manifestó su deseo de que a los afectados por el cierre de Ueno bank se les "garantice la devolución de esos recursos".



"Que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos", puntualizó el gobernante, cuya salida abre la puerta a una sucesión en el poder, que se espera asuma su vicepresidente, Pedro Alliana.



Peña quedó envuelto en la crisis que estalló ante la intervención de Ueno bank, una entidad privada que durante su mandato recibió millonarios recursos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país.



A raíz de la crisis, Peña suspendió su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid. EFE