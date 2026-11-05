¡Queso desde Bs 26! Feria del productor al consumidor llega a Santa Cruz con precios económicos

En medio de la búsqueda de opciones para ahorrar en la compra de alimentos, los productores de queso habilitaron un nuevo espacio de comercialización en el Distrito 10 de la capital cruceña.

La actividad se desarrolla este jueves en la avenida Mariscal Santa Cruz, a la altura del sexto anillo, donde los vecinos pueden adquirir el producto directamente de quienes lo elaboran.

La iniciativa busca beneficiar tanto a las familias como a los productores, que atraviesan una temporada de elevada producción y necesitan ampliar sus puntos de venta.

Uno de los principales atractivos de la feria son los precios ofrecidos al público.

El kilo de queso se comercializa a Bs 28, mientras que el molde se vende a Bs 26, de acuerdo con la oferta anunciada por los productores.

Una compradora destacó la diferencia frente a los precios que encuentra habitualmente en los mercados, donde aseguró que el queso puede llegar a costar Bs 34.

Los productores explicaron que la iniciativa surge ante el aumento de la producción de queso, una situación que ha provocado una mayor oferta en los centros tradicionales de comercialización.

“En este momento estamos con lo que es la mayor producción del queso, entonces ya en el Abasto lo tenemos sobresaturado el producto”, manifestó una productora.

Ante este escenario, los vendedores decidieron buscar nuevos lugares donde ofrecer sus productos directamente a la población.

“Tenemos que buscar la forma de cómo poder vender por nuestro lado también”, agregó.

La venta directa permite ampliar las oportunidades de comercialización y acercar el producto a los consumidores.

Los organizadores anunciaron que las ferias productivas se desarrollarán todos los jueves y viernes en diferentes distritos de Santa Cruz de la Sierra, con la intención de acercar sus productos a más barrios.

Este jueves, el punto de venta se encuentra en el Distrito 10, sobre la avenida Mariscal Santa Cruz, a la altura del sexto anillo.