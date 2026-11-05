Hospitalizan al exjuez Hebert Zeballos en una clínica privada de Santa Cruz

El exjuez Hebert Zeballos Domínguez fue trasladado la tarde de este jueves a una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra, donde recibe atención médica luego de salir del penal de Palmasola en una ambulancia. El movimiento se registró cerca de las 14:00 y estuvo acompañado por un fuerte resguardo policial.

Zeballos fue llevado directamente desde el recinto penitenciario hasta el centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. Efectivos policiales se encuentran en las instalaciones de la clínica para custodiar al exjuez durante su internación.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las causas de su hospitalización ni sobre su condición médica. Se espera que su defensa se pronuncie y brinde información sobre el traslado y el estado de salud de su defendido.

El traslado se produce después de que, la noche del pasado sábado, la Justicia determinara revocar la detención domiciliaria de Zeballos y ordenara nuevamente su reclusión en el penal de Palmasola.

Antecedentes del caso

Hebert Zeballos Domínguez es investigado por el denominado caso ‘maletas’. El pasado 4 de agosto recuperó su libertad luego de que la Justicia emitiera un mandamiento que ordenaba su salida inmediata de Palmasola para cumplir detención domiciliaria mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

Sin embargo, esa medida fue revocada el pasado sábado, por lo que debía retornar al centro penitenciario.