La investigación por el asesinato de dos ciudadanos brasileños en la zona de Valle Sánchez, municipio de Warnes, dio un nuevo avance con la aprehensión de tres personas en Santa Cruz. Entre los sospechosos se encuentran dos ciudadanos brasileños y un boliviano, quienes son investigados por su presunta participación en el doble crimen.

Durante el operativo, los efectivos policiales encontraron armas de fuego que, según las primeras investigaciones, podrían haber sido utilizadas para cometer el asesinato. El material fue secuestrado y será sometido a los peritajes correspondientes para establecer si tiene relación con el hecho.

Las dos víctimas fueron identificadas como Jefferson Pereira Penariol, de 46 años, y Wendeles Alves Espinosa Documento, de 29, ambos de nacionalidad brasileña. Los dos fueron asesinados a tiros el 20 de octubre en el patio delantero de una vivienda ubicada en la urbanización El Valle de Akualand, en la zona de Valle Sánchez, jurisdicción de Warnes.

De acuerdo con los datos de la investigación, los atacantes ingresaron al inmueble con el rostro cubierto y vestidos con indumentaria militar. Una vez dentro, dispararon contra los dos hombres y luego escaparon del lugar.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy Fernando López Rojas, informó que el caso fue abierto por el delito de asesinato y que se realizaban diferentes actuaciones para identificar y capturar a los responsables.

“Los presuntos autores sustrajeron un vehículo para escapar. Estamos realizando las actuaciones investigativas necesarias para esclarecer el hecho y dar con los responsables", indicó López en aquella oportunidad.

Según los testimonios recogidos de los vecinos, los atacantes habrían saltado la barda de una vivienda colindante para ingresar al inmueble donde se encontraban las víctimas. Después de cometer el crimen, se llevaron un vehículo para facilitar su fuga.

El caso también tiene como antecedente la detención preventiva de María Belén Arrúa Cantero, ciudadana paraguaya que fue enviada por 90 días al Centro de Readaptación Productiva Montero (Ceprom), tras ser vinculada a la investigación.