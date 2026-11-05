Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en coordinación con el Ministerio Público, se llevó a cabo este jueves 5 de noviembre en una autoventa ubicada en inmediaciones del cuarto anillo, entre las avenidas Centenario y Busch, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La intervención se realizó en el marco de las investigaciones contra el exfiscal Roger Mariaca, quien cumple seis meses de detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí.

Agentes de seguridad y civiles durante el operativo en una autoventa de Santa Cruz de la Sierra. FOTO: Javier Angulo/ Red Uno.

Durante el operativo, efectivos de la Felcn y representantes del Ministerio Público ingresaron al establecimiento y retiraron documentación, como parte de las actuaciones investigativas.

Se espera que las autoridades correspondientes brinden un informe oficial sobre el operativo en las próximas horas.