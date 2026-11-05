Tiquipaya: familiares esperan avances en el proceso por la muerte de Teodosia

A más de un mes del feminicidio de Teodosia Chávez, de 57 años, sus familiares exigen justicia y celeridad en el proceso judicial. La audiencia de juicio abreviado, prevista para el martes,fue suspendida debido a la inasistencia de representantes del Ministerio Público y reprogramada para este viernes a las 14:00.

Uno de los familiares expresó su molestia por la suspensión y pidió a la Fiscalía cumplir con sus funciones para evitar que el caso quede sin respuesta.

“Habíamos sido notificados por el Ministerio Público para la audiencia del juicio abreviado; sin embargo, no se ha dado la audiencia, se ha cancelado porque el Ministerio Público no se ha hecho presente”, dijo.

Asimismo, pidió que la nueva convocatoria se cumpla y que la familia pueda ser escuchada. “Pedimos justicia y ser escuchados por el Ministerio Público, que no nos dejen con esta sensación de tristeza y zozobra”, expresó.

Los familiares también exigieron que el presunto feminicida sea enviado a la cárcel y recordaron que Teodosia tenía problemas de salud, marcapasos, hipertensión y diabetes.

Denuncian violencia institucional

La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Nivia Coca, señaló que el presunto agresor tenía antecedentes de comportamiento violento y cuestionó los argumentos de su defensa, que habría atribuido su conducta al consumo de alcohol.

También cuestionó que se tome en cuenta la edad del acusado dentro del proceso y lamentó que la audiencia suspendida haya prolongado el sufrimiento de la familia.

“Pensábamos que ya se iba a poder sanar el dolor que está viviendo la familia de Teodosia, pero no. Esto es un tipo de violencia institucional”, sostuvo.

Teodosia Chávez, de 57 años, fue encontrada sin vida en su domicilio en el municipio de Tiquipaya, la madrugada del jueves 1 de octubre de 2026. Su pareja, identificado como Pascual Quinteros, de 60 años, fue señalado como el presunto responsable. El examen médico forense estableció que la mujer murió por estrangulamiento y presentaba múltiples golpes.

El acusado se encontra con detención preventiva en una cárcel de Cochabamba. Los familiares de la víctima piden que se dicte una sentencia de 30 años de prisión por el crimen.