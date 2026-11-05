Entre lágrimas y con un profundo dolor, la tía de Olvis Melgar Languidey, hombre asesinado en el Cordón Ecológico salió a aclarar que su sobrino no vivía en situación de calle, como se habría dado a entender tras el hallazgo de su cuerpo. La mujer aseguró que él trabajaba, mantenía contacto permanente con su familia y vestía bien, por lo que cuestionó las circunstancias en las que fue encontrado.

La familiar sostuvo que a su sobrino le habrían quitado su ropa y colocado prendas que lo hacían parecer una persona indigente. Según su denuncia, él llevaba reloj, cadenas y tenis, y no tenía la apariencia que ahora, afirma, se pretende mostrar.

“Me la han matado, me la han asesinado a mi sobrino y aclararle que él no andaba en situación de calle. Él trabajaba, no es a un perro que han matado, era un humano. Él no andaba sucio, él andaba bien cambiado con reloj, con cadenas, con tenis, todo, a él le han sacado la ropa, le han puesto ropa de indigente para lavarse las manos”, relató la tía, visiblemente afectada por lo ocurrido.

La mujer también recordó el vínculo cercano que mantenía con su sobrino y aseguró que él siempre estaba pendiente de sus familiares. Con la voz entrecortada, pidió que las autoridades esclarezcan el asesinato y que los responsables respondan ante la justicia.

“Yo le pido que se haga justicia, que no quede impune, él siempre tenía contacto con nosotros, él me llamaba, me decía, ¿Cómo está? Mi tía querida, mi tía hermosa”, expresó entre lágrimas.

Finalmente, dirigió un pedido al fiscal encargado del caso para que se investiguen las circunstancias del crimen y se conozca la verdad sobre lo sucedido.

“A su vez, quiero pedirle por favor al fiscal. Que se aclare este asesinato, que él no es un perro, es un humano. Él era de familia”, manifestó.