Presentan a tres acusados por el doble crimen de Valle Sánchez y confirman su nexo con el PCC

Tras intensas labores de inteligencia y operativos desplegados en las últimas horas, la Policía Boliviana presentó oficialmente a los tres hombres imputados como los autores materiales del acribillamiento de dos ciudadanos brasileños, ocurrido el pasado 20 de octubre en la urbanización Valle Sánchez (Warnes).

El comandante general de la institución del orden, Adrián Álvarez, informó que los aprehendidos son los brasileños Enrique A. J. (25) y Daniel G. M. (28), acompañados por el boliviano Marco A. R. S. (59).

Revelan móviles y vínculos con el crimen organizado

Según la máxima autoridad policial, el doble homicidio responde a un ajusticiamiento derivado del tráfico de sustancias controladas. El cruce de información realizado con la Policía Federal de Brasil permitió establecer que los dos implicados extranjeros forman parte de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) y cuentan con un amplio prontuario en su país por narcotráfico, sicariato y asociación delictiva.

"Esta es la respuesta institucional del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana respondiendo de manera efectiva, pronta y oportuna contra estas organizaciones narcoterroristas del crimen organizado", remarcó Álvarez durante la conferencia de prensa.

Allanamientos y evidencias incautadas

La captura de los sospechosos se concretó durante la madrugada tras una serie de allanamientos ejecutados en dos inmuebles que habitaban los acusados. Durante los actuados policiales se colectaron elementos determinantes para la investigación:

Armamento: Una pistola marca Glock y otra Beretta (ambas calibre 9 milímetros), además de 16 proyectiles. Los peritajes confirman que se trata de las armas empleadas la jornada del crimen.

Vehículo de fuga transformado: Se halló el automóvil tipo Fiat en el que los sicarios escaparon tras el ataque. El coche fue localizado en el municipio de Mairana (Valles Cruceños); para eludir las investigaciones, la estructura había sido pintada de color rojo, modificando el color blanco original con el que operaron el 20 de octubre.

Los tres aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación legal bajo los principios del debido proceso y la normativa penal vigente.