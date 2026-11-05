La invitación a una conferencia política en Miami que nunca llegó a realizarse y la posterior oferta de regresar a Santa Cruz en un vuelo chárter son parte del relato que Laura Rojas presentó ante la Fiscalía. Su abogado, Joadel Bravo, reveló detalles de cómo la exdiputada llegó a abordar la aeronave y explicó que le ofrecieron viajar junto a otras personas sin pagar por el traslado.

Según Bravo, Rojas contó desde su salida de Santa Cruz hasta su llegada a Miami, donde tenía previsto participar en un encuentro político. Sin embargo, al no concretarse esa actividad, surgió otra alternativa para retornar al país: un vuelo privado que, según le dijeron, podía utilizar junto a otras personas.

“Ella ha relatado todo cómo fue desde que salió de Santa Cruz, cómo fue a Miami invitada a una conferencia política, la misma que no se suscitó. Y que después le dijeron que la podían, que un amigo la iba a traer en el vuelo chárter, que, si había más personas que la traían gratis, que no había problema”, explicó el abogado.

Bravo también señaló que la decisión de regresar en esa aeronave estuvo relacionada con evitar el recorrido de un vuelo comercial, que contemplaba una escala de 12 horas en Panamá. En cambio, el chárter ofrecía un traslado directo.

De esta manera, el abogado sostuvo que su defendida explicó ante la Fiscalía las circunstancias en las que recibió la invitación para abordar el avión y cómo se concretó su retorno desde Estados Unidos.

En su declaración, Rojas también hizo referencia a la persona que, según su versión, estaba detrás de las maletas transportadas en el vuelo. Identificó a Romer Saucedo Gómez, conocido como alias ‘El Alemán’, como el propietario del equipaje y afirmó que este se dio a la fuga.

“El dueño de las maletas era el señor Romer Saucedo Gómez, alias ‘El Alemán’, el que se dio a la fuga”, manifestó la exdiputada.

Consultada sobre qué contenían las maletas, Rojas aseguró que desconocía su contenido y negó que fueran de su propiedad.

“Eso desconozco. Si callé, fue porque temía por mi seguridad, por la seguridad de mis hijas y por mi familia. No eran mías. Desconozco. Esas maletas no eran mías. Desconozco totalmente”, sostuvo.

La exdiputada también explicó por qué no habló antes sobre el tema y aseguró que su silencio estuvo relacionado con el temor por la seguridad de sus hijas y sus familiares.

“Es en ese sentido que yo tenía que prevalecer la seguridad de mis hijas, de mi familia y la mía. Por eso me mantuve callada”, señaló.

Finalmente, al referirse a la persona que identificó como dueña de las maletas, agregó: “Él sabe lo que hace, él sabe lo que hace, él sabe lo que hace. Él tenía poder”.

Rojas salió de la Fiscalía de Sustancias Controladas después de ampliar su declaración.