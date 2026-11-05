Con el objetivo de construir una norma fundamental con la participación de toda la ciudadanía, el Concejo Municipal, a través de su Comisión Autonómica, iniciará esta noche las cumbres distritales de socialización de la propuesta de Carta Orgánica Municipal, con visitas programadas a los 15 distritos de la ciudad.

La primera jornada se desarrollará desde las 18:30 en el colegio Bellas Artes, correspondiente al Distrito Municipal N.º 1. El proceso se extenderá hasta el 25 de noviembre y permitirá recoger propuestas, sugerencias y demandas de los vecinos para enriquecer este documento, que contempla 90 artículos y 10 disposiciones transitorias.

La presidente del Concejo Municipal, Luisa Nayar, calificó el inicio de este proceso como un hecho histórico y destacó que la construcción de la norma debe hacerse de la mano de la ciudadanía. “No queremos solamente presentar una propuesta, queremos escuchar sus opiniones, sus demandas y sus propuestas para tener un documento construido entre todos y para todos”, manifestó.

Luisa Nayar - Concejo Municipal de Santa Cruz.

Asimismo, resaltó que la propuesta incorpora pilares fundamentales como la planificación del crecimiento urbano mediante el Instituto Cruceño de Estadística y Planificación (ICEP), la defensa del patrimonio natural, el cordón ecológico y los ríos Piraí y Grande, además de un gobierno abierto y digital que garantice transparencia en el manejo de los recursos municipales.

Por su parte, el concejal Marco Cadena recordó que la Carta Orgánica fue postergada durante años por diferentes intereses políticos y destacó que esta gestión del Concejo Municipal asumió el compromiso de hacer realidad esta norma. Convocó a juntas vecinales, organizaciones de control social y a la ciudadanía en general a participar de las cumbres distritales.

“Esta es una oportunidad para que todos conozcamos los elementos normativos básicos de nuestra ciudad y, sobre todo, podamos aportar con nuestras necesidades, demandas y sugerencias para concluir esta Carta Orgánica”, señaló.

Indicó que la comisión Autonómica prevé concluir la socialización y consolidación del documento para que sea considerado por el Pleno del Concejo Municipal en el mes de diciembre y que posteriormente, deberá ser remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional para su correspondiente control de constitucionalidad, quien precisamente tiene un tiempo de hasta 45 días para la revisión y una vez aprobado, se somete a un referéndum para que sea aprobado por la población en general.