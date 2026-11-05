La desaparición de la menor había generado preocupación en su entorno familiar, luego de que saliera de su domicilio ubicado en el barrio Nuevo Amanecer durante la mañana del miércoles.

Al transcurrir las horas sin tener noticias sobre su paradero, sus familiares comenzaron a buscarla con la esperanza de encontrarla sana y salva.

Sin embargo, este jueves 5 de noviembre se conoció el trágico desenlace.

Después de la búsqueda, este jueves se reportó el hallazgo del cuerpo de la menor en inmediaciones del río Chocaya, en la zona de El Paso, perteneciente al municipio de Quillacollo.

El hallazgo puso fin a la incertidumbre sobre su paradero, aunque dejó interrogantes sobre lo ocurrido durante las horas en las que estuvo desaparecida.

Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente las circunstancias en las que la niña llegó hasta ese sector ni la causa de su fallecimiento.

Personal policial llegó hasta el lugar para iniciar con el proceso de investigación, se aguarda conocer el resultado de la autopsia practicado a la menor para así establecer las causas de su muerte.