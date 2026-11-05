Amigos y excompañeros se unen a la kérmes solidaria a favor de Jhonny Román

La red de apoyo para Jhonny Maikol Román Pedraza continúa creciendo. Ante el delicado estado de salud que atraviesa tras ser diagnosticado con un tumor cerebral —el cual se expandió e invadió la mitad de su rostro—, excompañeros de colegio y allegados unieron esfuerzos para organizar una jornada benéfica este domingo 8 de noviembre en la Villa Primero de Mayo.

La actividad central será una kérmes solidaria ubicada en la calle 6 de esta popular zona cruceña (distrito Este), con la meta de comercializar 500 platos de kjaras y llevar a cabo una rifa con premios donados por la misma comunidad.

Un impulso motivado por el cariño y la gratitud

La iniciativa surgió de manera inmediata entre quienes compartieron con Jhonny distintas etapas de su vida. En solo dos días, sus amigos lograron coordinar los insumos y la logística para concretar la actividad.

"En dos días nos organizamos y empezamos a aportar, a ver los premios de la rifa, o sea, todo lo que hayamos podido dar. Hemos compartido la infancia, hemos compartido amistades, risa, hemos compartido mucho con Jhonny; los mejores recuerdos de mi infancia están con él", relató entre lágrimas Paola Vaca, excompañera de colegio y quien además fue su alumna durante el proceso de confirmación religiosa.

Meta: recabar $us 20.000 para una prótesis vital

Los fondos que se logren recaudar en esta y otras cruzadas están destinados a cubrir un objetivo económico urgente: 20.000 dólares estadounidenses. Este monto resulta indispensable para importar una prótesis especial desde Estados Unidos, insumo médico requerido para que los cirujanos puedan intervenirlo quirúrgicamente y darle la oportunidad de retomar su vida cotidiana.

Los organizadores reiteraron el llamado al espíritu solidario de la población para que acuda masivamente a consumir este domingo o se sume mediante aportes directos. Para coordinar ayuda, pedidos o donaciones, la familia y amigos ponen a disposición las líneas telefónicas habilitadas en las plataformas oficiales de la campaña.