Amigos y excompañeros se unen a la kérmes solidaria a favor de Jhonny Román

La actividad se realizará en la calle 6 de la Villa Primero de Mayo y forma parte de una campaña que busca reunir 20.000 dólares estadounidenses para importar una prótesis desde Estados Unidos.
05/11/2026 16:38
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La red de apoyo para Jhonny Maikol Román Pedraza continúa creciendo. Ante el delicado estado de salud que atraviesa tras ser diagnosticado con un tumor cerebral —el cual se expandió e invadió la mitad de su rostro—, excompañeros de colegio y allegados unieron esfuerzos para organizar una jornada benéfica este domingo 8 de noviembre en la Villa Primero de Mayo.
La actividad central será una kérmes solidaria ubicada en la calle 6 de esta popular zona cruceña (distrito Este), con la meta de comercializar 500 platos de kjaras y llevar a cabo una rifa con premios donados por la misma comunidad.
Un impulso motivado por el cariño y la gratitud
La iniciativa surgió de manera inmediata entre quienes compartieron con Jhonny distintas etapas de su vida. En solo dos días, sus amigos lograron coordinar los insumos y la logística para concretar la actividad.
"En dos días nos organizamos y empezamos a aportar, a ver los premios de la rifa, o sea, todo lo que hayamos podido dar. Hemos compartido la infancia, hemos compartido amistades, risa, hemos compartido mucho con Jhonny; los mejores recuerdos de mi infancia están con él", relató entre lágrimas Paola Vaca, excompañera de colegio y quien además fue su alumna durante el proceso de confirmación religiosa.
Meta: recabar $us 20.000 para una prótesis vital
Los fondos que se logren recaudar en esta y otras cruzadas están destinados a cubrir un objetivo económico urgente: 20.000 dólares estadounidenses. Este monto resulta indispensable para importar una prótesis especial desde Estados Unidos, insumo médico requerido para que los cirujanos puedan intervenirlo quirúrgicamente y darle la oportunidad de retomar su vida cotidiana.
Los organizadores reiteraron el llamado al espíritu solidario de la población para que acuda masivamente a consumir este domingo o se sume mediante aportes directos. Para coordinar ayuda, pedidos o donaciones, la familia y amigos ponen a disposición las líneas telefónicas habilitadas en las plataformas oficiales de la campaña.
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