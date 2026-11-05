Cochabamba envía una cisterna a Pasorapa para llevar agua a afectados por la sequía

La Alcaldía de Cochabamba envió una cisterna con capacidad de 15.000 litros de agua al municipio de Pasorapa, en el Cono Sur, para apoyar a las familias afectadas por la sequía. El vehículo permanecerá una semana en la zona y trabajará durante toda la jornada en el traslado de agua desde pozos y reservorios hacia las comunidades que no cuentan con medios para transportarla.

El secretario municipal de Infraestructura, Hugo Sánchez, informó que la cisterna fue destinada para atender las necesidades de consumo humano y abastecimiento de agua para el ganado.

“Se ha decidido hoy llevar esta cisterna al municipio de Pasorapa para el apoyo y el traslado del agua que existe en pozos y reservorios que están en el lugar, ya que están en lugares alejados y no tienen cómo transportar”, explicó.

El funcionario señaló que la decisión fue asumida después de que el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, visitara el municipio el pasado viernes y recibiera el pedido de los comunarios, quienes solicitaron que una cisterna permaneciera en la zona para realizar esta labor de manera continua.

Sánchez indicó que existen pozos y reservorios de agua en Pasorapa, pero muchas comunidades no cuentan con ductos ni vehículos para trasladar el líquido. Por ello, la cisterna trabajará durante una semana y se evaluará la posibilidad de ampliar su permanencia o enviar más unidades.

Piden mayor apoyo para las familias afectadas

Por su parte, el asambleísta departamental Enrique Mendieta destacó la respuesta de la Alcaldía de Cochabamba y agradeció el apoyo destinado a las familias pasorapeñas, que enfrentan las consecuencias de la sequía y la pérdida de ganado.

Asimismo, cuestionó la demora de la Gobernación y señaló que se anunció el envío de ayuda al municipio afectado para la próxima semana.