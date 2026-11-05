Así cierra el dólar en el mercado paralelo este jueves 5 de noviembre

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada registrando variaciones a lo largo del día.

Según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 11,95 para la compra y Bs 12,00 para la venta.

Así cierra el dólar en el mercado paralelo

El comportamiento de la divisa mostró un ligero descenso matutino seguido de un marcado repunte en la compra durante el tramo final de la tarde:

Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 11,78 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

Mediodía (12:00): Cedió en la compra a Bs 11,76, mientras la venta subió a Bs 12,00.

Cierre: Registró un avance importante de casi 20 centavos en la compra para situarse en Bs 11,95, manteniendo la venta en Bs 12,00.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,00.