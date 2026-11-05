Fiscalía emite orden de aprehensión en contra de la hermana de Saucedo por presunta corrupción

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Ana Gabriela Saucedo Gómez, hermana de Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por su presunta participación en el cobro de un millón de bolivianos a cambio de influir en una resolución judicial.

La orden fue emitida por el fiscal Nelson Quintana Heredia, dentro de una investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con un proceso judicial.

Investigan presunto cobro para favorecer un fallo

Según los antecedentes de la denuncia, la hermana de Saucedo habría recibido Bs 1 millón con la finalidad de gestionar un supuesto favor político que permitiera obtener una decisión judicial favorable para una de las partes involucradas.

El Ministerio Público investiga su presunta participación, en grado de complicidad, en delitos relacionados con cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, además de otra figura penal mencionada en el reporte.

La investigación busca establecer si el dinero denunciado fue entregado para influir en una decisión judicial y determinar el grado de participación de la investigada.

Caso también involucra denuncias contra Romer Saucedo

La investigación está relacionada con señalamientos contra Romer Saucedo, a quien se atribuye presuntamente haber intervenido en gestiones destinadas a conseguir un fallo judicial favorable.

El caso se conoce después de que el magistrado anunciara su salida de Bolivia junto a su familia y denunciara una supuesta persecución política.