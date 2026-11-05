Jesús Ledezma, el artesano cruceño que transforma la madera de cupesí en tacús

En el marco del sector Emprendedores, la historia de Jesús Ledezma Roca destaca como un testimonio de fuerza, constancia y amor por las tradiciones cruceñas. Con más de 50 años dedicados al oficio artesanal, don Jesús abre las puertas de su taller para mostrar la elaboración del tacú rústico, un emblema indispensable de la cocina oriental utilizado para preparar masacos y moler diversos granos o condimentos.

La fabricación de cada pieza comienza con la selección precisa de la madera del árbol de cupesí, una especie apreciada en la región por su alta resistencia. A partir de allí, el maestro artesano aplica una técnica ancestral que combina barro húmedo y fuego controlado durante aproximadamente una semana para dar forma y profundidad al recipiente.

"Estoy raspando esto que es el carbón para que profundice el tacú. Si no se le pone barro, se va por otro lado el fuego", explica don Jesús sobre el cuidadoso procedimiento de quemado previo al pulido y retoque final con barniz.

De la rotonda de la Roca y Coronado al mercado internacional

El fruto de su trabajo se comercializa localmente en la rotonda de la avenida Roca y Coronado, con precios que oscilan entre los 350 y 500 bolivianos, en función del tamaño y acabado. Sin embargo, la calidad de sus obras ha traspasado fronteras.

Uso tradicional: Ideal para elaborar el típico masaco, moler carne, maíz, comino y pimienta.

Alcance internacional: Sus piezas han sido adquiridas por compatriotas y visitantes para ser trasladadas a países como Estados Unidos y España.

Padre de cinco hijos, don Jesús relata con orgullo que este oficio fue el sustento principal para sacar adelante a su familia. A pesar de la exigencia física que demanda tallar la madera a sus años, asegura que el trabajo lo mantiene activo y con energía.

"La cuestión es que le agrade, que le agrade hacer y que sepa", afirma don Jesús, dejando una lección de vida sobre el valor del trabajo hecho con pasión para preservar vivas las costumbres de la región.