Desarticulan banda criminal integrada por dos menores: recuperan celulares, computadoras y motos

En una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Diprove, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Henry Ontiveros, presentó los resultados de un exitoso operativo de vigilancia y seguimiento que permitió desarticular una peligrosa banda delictiva dedicada al robo agravado en la zona norte de la ciudad.

Según el informe oficial, la organización criminal estaba conformada por dos adolescentes, quienes operaban a bordo de motocicletas interceptando a transeúntes desprevenidos para despojarlos de sus teléfonos móviles y equipos de cómputo.

El modus operandi y el centro de acopio

La investigación policial reveló que los menores de edad cumplían el rol de ejecutores en las calles. Inmediatamente después de cometer los robos, entregaban los aparatos sustraídos a un sujeto que fungía como receptor, operando presuntamente en el sector conocido como el 'Barrio Chino', donde posteriormente se comercializaban los artículos de dudosa procedencia a compradores ocasionales.

Con base en las labores de inteligencia, los efectivos policiales ejecutaron intervenciones simultáneas tanto en el domicilio del principal sospechoso como en su punto de venta.

Como resultado de la intervención, las autoridades lograron el siguiente secuestro y aprehensión: 120 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, 3 equipos de computación (laptops), 5 memorias y discos duros, 2 motocicletas, las cuales fueron derivadas a Diprove para someterlas a peritajes técnicos y determinar su legalidad y procedencia. Además de dos adolescentes aprehendidos, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Boliviana informó que las investigaciones continúan abiertas para dar con todos los implicados en esta red de receptación. Asimismo, hizo un llamado urgente a la ciudadanía que haya sido víctima de robo en las últimas semanas para que se apersone a las oficinas policiales y reconozca sus pertenencias, presentando la documentación respectiva para proceder a la devolución de los equipos móviles recuperados.