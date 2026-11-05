En el marco de las investigaciones del denominado caso Mariaca, tres vehículos fueron retirados de una autoventa que también funciona como lavadero, ubicada en inmediaciones de la radial 27 y el cuarto anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según la información preliminar del procedimiento, uno de los motorizados no contaba con placa de circulación, situación que será parte de las verificaciones correspondientes.

Investigan procedencia de los vehículos

La intervención forma parte de las actuaciones destinadas a identificar bienes y posibles movimientos patrimoniales relacionados con la investigación contra el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Las autoridades deberán establecer la titularidad de los tres vehículos retirados, revisar su documentación y determinar si existe alguna vinculación con los hechos investigados.

Continúan investigaciones contra Mariaca

El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, es investigado por presuntos delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.

En el marco de este proceso, la Policía y el Ministerio Público han desarrollado diferentes allanamientos para recolectar documentación e identificar bienes que pudieran resultar relevantes para las investigaciones.