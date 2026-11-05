Entre el movimiento de comerciantes y compradores del mercado Los Pozos, en Santa Cruz de la Sierra, don Richard Leyton continúa realizando una labor que conoce desde hace más de dos décadas: la copia de llaves.

Con su máquina de trabajo y la experiencia adquirida a lo largo de los años, este comerciante mantiene vivo un oficio tradicional que ha sido su principal fuente de ingresos.

Pero la realidad de su negocio ya no es la misma. Don Richard recuerda que hubo una época en la que la demanda era constante y su jornada podía alcanzar aproximadamente 30 clientes diarios.

Sin embargo, actualmente esa cantidad se redujo a unos 10 clientes por día, una caída considerable que también repercute en sus ingresos.

Lo que antes representaba una actividad con mayor movimiento comercial hoy exige paciencia y esfuerzo para mantener el negocio funcionando.

Según su experiencia, los cambios en los hábitos de consumo y la menor demanda han transformado la realidad de este oficio.

El comerciante recuerda que comenzó su actividad con mucho sacrificio y que, con el paso del tiempo, logró convertirla en el sustento de su familia.

Durante más de 26 años ha permanecido dedicado a la copia de llaves, adaptándose a las dificultades que enfrenta el comercio.

Aunque la cantidad de compradores disminuyó, don Richard no abandona su puesto.

Cada cliente que llega representa una oportunidad para continuar generando ingresos y sostener su hogar.

Pese a las dificultades, el trabajador mantiene una actitud de perseverancia.

“No hay más que hacer, hay que trabajar, no hay más que hacer, hay que trabajar y por mis familiares”, expresó.

Sus palabras reflejan la realidad de muchos comerciantes que, pese a la disminución de las ventas, continúan con sus actividades porque de ellas depende el bienestar de sus seres queridos.