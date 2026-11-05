Diputados posesionan su directiva 2026 - 2027; Castro vuelve a ser elegido presidente

La Cámara de Diputados avanzó este jueves 5 de noviembre con el procedimiento para posesionar a su nueva directiva para la legislatura 2026-2027, encabezada por Roberto Julio Castro Salazar, luego de una elección realizada el pasado 30 de octubre que fue cuestionada por legisladores de distintas fuerzas políticas.

Durante la sesión, se dio lectura a la Resolución Camaral N.º 001/2026-2027, documento que establece la conformación de las autoridades de la Cámara Baja y cita como sustento legal el artículo 159, atribución tercera, de la Constitución Política del Estado, además de los artículos 15 y 33 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Dan lectura a la conformación de la directiva

El secretario de la Cámara de Diputados procedió a leer la resolución, mediante la cual se establece la nómina de las autoridades para la nueva legislatura.

La directiva quedó conformada de la siguiente manera:

· Presidente: Roberto Julio Castro Salazar.

Roberto Julio Castro Salazar. · Primer vicepresidente: Álvaro Cazasola.

Álvaro Cazasola. · Segunda vicepresidenta: Nathaly Tovías.

Nathaly Tovías. · Primera secretaria: Marlene Miranda Palma.

Marlene Miranda Palma. · Segunda secretaria: María Khaline Moreno.

María Khaline Moreno. · Tercer secretario: José Maldonado.

José Maldonado. · Cuarto secretario: Roger Blanco.

La resolución fue emitida con fecha 30 de octubre de 2026, cuando se desarrolló la conflictiva sesión en la que se anunció la elección de las autoridades.

Cámara Baja avanza con su nueva directiva

Pese a los cuestionamientos, la sesión de este jueves avanzó con la lectura de la resolución camaral y los preparativos para el juramento de las nuevas autoridades.