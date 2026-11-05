La Embajada de Estados Unidos en Bolivia, en alianza con una prestigiosa universidad de Bolivia, lanzó una convocatoria de becas completas para que jóvenes de la ciudad de El Alto puedan aprender inglés y desarrollar nuevas habilidades mediante el programa Inglés.Yes! El Alto 2026-2028.

La iniciativa está dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años que residan en El Alto y tengan interés en fortalecer sus conocimientos del idioma inglés, además de ampliar sus oportunidades académicas y personales.

“Jóvenes de El Alto, esta oportunidad es para ustedes. ¿Tienes entre 14 y 20 años y quieres abrir las puertas a nuevas oportunidades?”, señala la convocatoria difundida por la representación diplomática estadounidense.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

De acuerdo con la convocatoria oficial, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

· Tener entre 14 y 20 años de edad.

· Vivir en la ciudad de El Alto.

· Contar con un buen promedio académico.

· Completar el formulario de postulación.

· Asistir a la entrevista de selección acompañados de su madre, padre o tutor.

El programa busca impulsar el aprendizaje del inglés y el desarrollo de habilidades que contribuyan al crecimiento de los jóvenes alteños.

Último día para postular es el 6 de noviembre

La Embajada de Estados Unidos recordó que el viernes 6 de noviembre de 2026 vence el plazo para presentar postulaciones.

Los interesados deberán completar el formulario disponible en el siguiente enlace:

Formulario de postulación: https://forms.gle/Cu5rKH7tGWQMfjdN9

¿Cuándo serán las entrevistas?

La convocatoria establece dos fechas para las entrevistas de selección:

· Miércoles 11 de noviembre: desde las 08:30 de la mañana.

· Jueves 12 de noviembre: desde las 13:30 de la tarde.

Los postulantes deberán acudir acompañados de su madre, padre o tutor, conforme a los requisitos establecidos por el programa.

Becas para el periodo 2026-2028

La convocatoria corresponde al periodo 2026-2028 y contempla becas completas de formación en inglés.

Mediante esta alianza, se busca promover el acceso a oportunidades educativas y contribuir al desarrollo académico de jóvenes de la ciudad de El Alto.

La institución diplomática invitó a los interesados que cumplan con los requisitos a presentar sus postulaciones antes del cierre de la convocatoria.