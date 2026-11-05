Gobernación cruceña recomienda prepararse ante cambios climáticos extremos

La Gobernación Autónoma Departamental de Santa Cruz ha emitido un llamado a la población para actuar con anticipación frente a los constantes e impredecibles cambios en el clima local.

En el departamento es cada vez más frecuente presenciar episodios de calor extremo, lluvias intensas, vientos fuertes o inundaciones repentinas.

Para reducir de forma efectiva el impacto perjudicial de estos fenómenos, las autoridades recuerdan que la preparación ciudadana resulta determinante para evitar tragedias mayores.

Además, se ha dispuesto de manera oficial la línea telefónica gratuita 800-148139 para coordinar apoyo y canalizar cualquier tipo de reporte de emergencia.

Recomendaciones fundamentales para el hogar

Dentro de las medidas principales de resguardo, la gobernación cruceña aconseja mantenerse informados de manera constante a través de los canales institucionales oficiales.

Asimismo, resulta sumamente imprescindible revisar las estructuras de los hogares, asegurando minuciosamente los techos, las puertas y la limpieza de los desagües.

Por otro lado, se insta a la ciudadanía a alejarse temporalmente de zonas de elevado peligro como los márgenes de los ríos, quebradas e inmediaciones con árboles inestables.

Adicionalmente, se promueve tener siempre lista una mochila de emergencia provista de agua, linterna, documentos esenciales y botiquín de primeros auxilios.