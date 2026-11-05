Roberto Castro reconoce conflictos en Diputados y anuncia un nuevo inicio

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, pidió disculpas al pueblo boliviano por los incidentes registrados durante la conflictiva elección de la directiva y llamó a los legisladores a dejar atrás las confrontaciones políticas para priorizar el trabajo en beneficio del país.

Durante su discurso, después de la posesión de la directiva para la legislatura 2026-2027, Castro reconoció que la anterior sesión estuvo marcada por diferencias y situaciones difíciles, pero aseguró que corresponde iniciar una nueva etapa de diálogo y entendimiento.

“Nuestras diferencias a lo largo de este año se han vuelto consensos, difíciles, complicados, sobre todo en la última sesión. Me disculpo con el pueblo de Bolivia por esa imagen. Pero este es un nuevo inicio”, manifestó.

“Mentira es que no se ha hecho nada”

Castro también respondió a los cuestionamientos sobre el desempeño de la Cámara de Diputados durante la anterior legislatura, especialmente las críticas relacionadas con la falta de leyes y resultados para el país.

“Mentira es que no se ha hecho nada. Ha sido un primer paso muy difícil, muy complejo, pero se lo ha dado. Y a partir de ello se requiere mejor y mayor organización”, afirmó.

El presidente de Diputados sostuvo que la gestión 2025-2026 estuvo marcada por desafíos, debates intensos y decisiones complejas que exigieron acuerdos entre diferentes fuerzas políticas.

Convoca a superar las diferencias políticas

En su intervención, Castro pidió a los parlamentarios dejar atrás los enfrentamientos que marcaron la elección de la nueva directiva y concentrarse en las necesidades de la población.

“Las diferencias no deben separarnos como bolivianos, deben fortalecernos como demócratas”, expresó.

Asimismo, señaló que las discrepancias políticas deben convertirse en oportunidades para construir acuerdos dentro del Legislativo.

“Bolivia necesita soluciones desesperadamente”

Castro admitió que el país atraviesa un momento complicado y aseguró que la Cámara de Diputados debe responder a las demandas ciudadanas.

Recordó una reflexión del diputado Alarcón sobre la necesidad de atender los problemas nacionales.

“Bolivia necesita soluciones desesperadamente”, expresó durante su intervención.

Asimismo, aseguró que ejercer nuevamente la presidencia de Diputados representa una mayor responsabilidad y comprometió sus esfuerzos para profundizar el diálogo entre las bancadas.

Nueva directiva inicia funciones en medio de cuestionamientos

La posesión de Castro y de la nueva directiva se realizó este jueves 5 de noviembre, después de la controvertida sesión del 30 de octubre, cuando se anunció su reelección en medio de gritos y empujones.

La elección continúa bajo cuestionamientos de legisladores que denuncian presuntas irregularidades en el procedimiento. Por su parte, la Secretaría General de Diputados defendió su legalidad y aseguró que contó con el respaldo de asambleístas.

Tras su discurso, Castro solicitó verificar el quórum correspondiente para continuar con el desarrollo de la sesión.