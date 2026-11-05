Baja el precio del kilo de pollo a Bs 16,50 en la zona Garita de Lima de La Paz

El precio de la carne de pollo continúa descendiendo en La Paz. Este jueves, el kilo se comercializa a Bs 16,50 en la zona Garita de Lima, uno de los puntos de distribución de este alimento de primera necesidad.

La comerciante Rosales confirmó que el precio bajó en comparación con jornadas anteriores, cuando el kilo se vendía entre Bs 17,50 y Bs 17,90. Además, invitó a las familias a acudir a sus puestos para adquirir el producto y sus diferentes cortes.

Un pollo entero cuesta entre Bs 40 y Bs 45

De acuerdo con la comerciante, las familias pueden encontrar un pollo entero de tamaño mediano a precios que oscilan entre Bs 40 y Bs 45, dependiendo de su tamaño.

“Un buen pollito de buen tamaño podemos conseguir en 40, 43, 45, un pollo, bueno, accesible para toda la familia, ¿no?”, señaló.

En los puestos de Garita de Lima también se ofrecen diferentes cortes y productos, entre ellos presas, filete, pierna, cazuela y menudencias.

El precio se mantendrá en Bs 16,50 por el momento

Consultada sobre la posibilidad de nuevas rebajas, Rosales indicó que, hasta el momento, los proveedores no comunicaron cambios en el precio de distribución.

“Por el momento los que nos proveen del pollito no nos indicaron de nada por el precio del pollo, pero por el momento vamos a continuar con el 16,50 bolivianos”, afirmó.

Por ahora, el kilo de pollo se mantiene en Bs 16,50 en este sector comercial, lo que representa una reducción frente a los precios registrados en días anteriores.