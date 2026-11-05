Este jueves inicia la devolución de dólares a ahorristas con depósitos de hasta $us 50.000

El Banco Central de Bolivia (BCB) iniciará este jueves 5 de noviembre la devolución anticipada de $us 333 millones a los ahorristas que tienen depósitos de entre $us 10.001 y $us 50.000. Los recursos serán restituidos hasta 130 días antes de las fechas inicialmente establecidas en el cronograma de pagos.

Mediante la Resolución de Directorio N.º 157/2026, del 30 de octubre, el BCB determinó adelantar estas devoluciones, que estaban previstas entre el 16 de noviembre de 2026 y el 16 de marzo de 2027.

La entidad explicó a través de una nota de prensa que esta medida será posible gracias al trabajo conjunto con las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), que movilizarán más de $us 300 millones para cumplir con los ahorristas.

Otra de las disposiciones establece que, desde el 9 de noviembre, el encaje legal de los nuevos depósitos en moneda extranjera será administrado directamente por las entidades financieras.

El BCB señaló que, de esta manera, los recursos permanecerán disponibles en las entidades para atender los retiros de los depositantes y facilitar nuevamente el ahorro en dólares.

La institución indicó que la medida busca generar condiciones para que las familias, empresas y ahorristas institucionales puedan volver a guardar sus recursos en moneda extranjera dentro del sistema financiero.

Asimismo, sostuvo que se pretende evitar que se repita la restricción al acceso a los ahorros en dólares que enfrentó la población desde febrero de 2023.

Reducen fondos en custodia para entidades no bancarias

El BCB también determinó reducir de 80% a 60% los Fondos en Custodia en moneda nacional para las cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo y entidades financieras de vivienda.

Según la entidad, esta disposición permitirá liberar espacio en las bóvedas y reducir los costos operativos y logísticos de estas instituciones.

El Banco Central afirmó que, pese a los pasivos externos heredados, está cumpliendo anticipadamente con la devolución de los depósitos en dólares y busca fortalecer la confianza de la población en el sistema financiero.