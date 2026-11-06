El dólar oficial cae nuevamente y baja de los Bs 12 este viernes

El dólar oficial se cotiza en Bs 11,89 este viernes 6 de noviembre, registrando una disminución de 11 centavos respecto a la jornada anterior, cuando se encontraba en Bs 12,00, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

Con esta nueva variación, la moneda estadounidense continúa su tendencia descendente y vuelve a ubicarse por debajo de la barrera de los Bs 12.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Lunes 2 y martes 3 de noviembre: Bs 12,09.

Miércoles 4 de noviembre: Bs 12,06.

Jueves 5 de noviembre: Bs 12,00.

Viernes 6 de noviembre: Bs 11,89.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.