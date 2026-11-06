El dólar oficial cae nuevamente y baja de los Bs 12 este viernes

La tendencia descendente se mantiene por cuarta jornada consecutiva, según los datos del Banco Central de Bolivia.
05/11/2026 23:46
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El dólar oficial se cotiza en Bs 11,89 este viernes 6 de noviembre, registrando una disminución de 11 centavos respecto a la jornada anterior, cuando se encontraba en Bs 12,00, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Con esta nueva variación, la moneda estadounidense continúa su tendencia descendente y vuelve a ubicarse por debajo de la barrera de los Bs 12.
Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:
Lunes 2 y martes 3 de noviembre: Bs 12,09.
Miércoles 4 de noviembre: Bs 12,06.
Jueves 5 de noviembre: Bs 12,00.
Viernes 6 de noviembre: Bs 11,89.
El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.
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