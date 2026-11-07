¿Subirá la factura de electricidad? Gobierno explica alcances Decreto 5764

El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), Arturo Dávalos, aseguró que el Decreto Supremo 5764, promulgado por el Gobierno, no provocará un incremento en las tarifas de electricidad que pagan los usuarios bolivianos.

La autoridad explicó que la nueva disposición modifica la forma en que se distribuyen y contabilizan los costos de transmisión de energía eléctrica, pero sostuvo que estos gastos ya estaban incorporados en la estructura tarifaria.

“En principio le puedo garantizar que la medida esta va a implicar cero afectación al usuario final”, afirmó Dávalos.

¿Qué significa que el consumidor asuma el 100% del peaje?

El Decreto Supremo 5764 establece que el 100% del peaje de transmisión del Sistema Troncal de Interconexión (STI) será atribuido a los consumos, disposición que generó dudas sobre un posible incremento en las facturas.

Dávalos explicó que anteriormente este costo se encontraba incorporado en el componente de generación eléctrica y que ahora será contabilizado directamente dentro de los costos de transmisión.

“No son nuevos costos, estos ya estaban, solo que ahora están reordenados de manera tal de que no haya afectación al consumidor”, señaló.

La autoridad sostuvo que las tarifas eléctricas están compuestas por tres elementos principales: generación, transmisión y distribución. Por tanto, el cambio consiste en modificar la ubicación contable del peaje dentro de esos componentes.

Explica con un ejemplo por qué no subiría la factura

Para facilitar la comprensión de la medida, Dávalos utilizó un ejemplo hipotético de una tarifa de 10 unidades monetarias.

Explicó que, antes de la modificación, el precio podía distribuirse entre cuatro unidades de generación, tres de transmisión y tres de distribución.

Con el nuevo mecanismo, el componente de generación bajaría a tres, el de transmisión se mantendría en tres y el último componente, junto con el peaje reubicado, sumaría cuatro.

De esta manera, el costo total continuaría siendo de 10 unidades, sin una variación en el monto final del ejemplo.

El director de la AETN insistió en que el objetivo es corregir posibles distorsiones en el cálculo de costos y mejorar la fiscalización de las empresas del sector eléctrico.

Buscan igualar condiciones entre empresas generadoras

Dávalos señaló que la anterior metodología generaba diferencias en el tratamiento de los costos entre empresas de la Corporación ENDE y generadoras privadas.

Según explicó, la modificación permitirá establecer condiciones similares para todos los operadores y facilitar la incorporación de nuevas inversiones.

La autoridad sostuvo que el Gobierno busca fortalecer el mercado eléctrico, atraer capital privado y promover una mayor participación de las energías renovables.

Decreto también modifica parámetros del diésel

El Decreto Supremo 5764 introduce cambios en los parámetros utilizados para calcular el precio de referencia del diésel.

La disposición establece que el precio final regulado del combustible deberá expresarse en dólares por litro y convertirse a bolivianos mediante el tipo de cambio oficial promedio publicado por el Banco Central de Bolivia.

Esta modificación corresponde a la metodología de cálculo y no establece, por sí sola, un nuevo precio de venta del diésel en surtidores.

Autoridad descarta cobros adicionales por el decreto

Al finalizar la entrevista, Dávalos reiteró que los consumidores continuarán pagando de acuerdo con su consumo eléctrico y que la nueva normativa no debería generar un incremento adicional en sus facturas.

“Es una medida que reorganiza el mercado y que nos prepara para todo lo que viene a futuro en términos de la atracción de inversiones”, sostuvo.

La AETN aseguró que el reordenamiento permitirá mejorar el control de costos sin modificar las tarifas aprobadas. El efecto concreto de la metodología deberá verificarse en su aplicación regulatoria.