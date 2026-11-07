Oviedo: "Delmy Guzmán era parte central de la estructura corrupta de Mariaca"

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la fiscal Delmy Guzmán formaba parte central de la presunta estructura de corrupción y narcoterrorismo que habría montado el exfiscal general Roger Mariaca.

La autoridad la acusó de obstaculizar los allanamientos a los galpones de la empresa de seguridad donde fueron depositadas las 31 maletas que ingresaron al país en un vuelo privado procedente de California, en el marco del denominado caso Narcomaletas.

“La detención del jefe de la organización narcoterrorista, Roger Mariaca, está posibilitando que finalmente la verdad salga a luz. Este es un hecho muy importante porque se sembró un mar de dudas que afectaron la imagen de la gestión del Ministerio de Gobierno, que sembraron la incertidumbre y la mentira para encubrir este hecho”, manifestó.

En su explicación, el ministro identificó a Romer Saucedo Gómez, alias ‘El Alemán’, y a Roger Mariaca, alias ‘El Chino’, como quienes habrían organizado, financiado y brindado cobertura al ingreso de las 31 maletas con sustancias controladas.

Sostuvo que ambos habrían utilizado sus cargos y su influencia para obstaculizar el esclarecimiento del caso.

Según el relato de la autoridad, las maletas llegaron en un avión privado que tenía un plan de vuelo desde California hasta Viru Viru, en Santa Cruz, pero que habría intentado ser desviado hacia otro aeropuerto.

Posteriormente, Hebert Zeballos habría recibido el equipaje y lo trasladó hasta las instalaciones de la empresa de seguridad que, de acuerdo con el ministro, era de propiedad del exjuez.

El ministro señaló directamente a la fiscal Delmy Guzmán y la acusó de impedir el ingreso de la Policía a los galpones de la empresa y retrasar entre tres y cuatro días el allanamiento. Según afirmó, esta demora habría permitido la salida de elementos vinculados al caso.

“En este caso, la señora doctora Delmy Guzmán era parte central de la estructura corrupta y narcoterrorista que montó Mariaca. Y todo el mundo sabe que todos los procesos de narcotráfico y de anticorrupción los manejaba esta señora”, afirmó al referirse a la fiscal.

Según su versión, la Policía intentó ingresar a los galpones, pero encontró impedimentos por parte de la entonces fiscal interviniente.

“¿Quién fue la responsable? La responsable fue la fiscal Delmy Guzmán. Que no solamente impidió el allanamiento, sino que tardó más de tres, cuatro días en hacerlo. Entonces posibilitó la salida”, sostuvo.

Respecto al contenido de las maletas, el ministro señaló que, de acuerdo con la declaración del exjuez Zeballos, se trataría de marihuana químicamente potenciada, conocida también como marihuana ICE. Explicó que esta sustancia tendría un elevado valor comercial en mercados de la región.

“Tenemos informaciones preliminares que en San Pablo está alrededor de los 14.000, 15.000 dólares el kilo. Entonces, obviamente, es un negocio traer esta marihuana potenciada, o marihuana ICE, para después ser comercializado en los mercados de la región”, explicó.

Finalmente, la autoridad consideró que las responsabilidades del caso no se limitarían al Ministerio Público y al Órgano Judicial.

Señaló que también existen interrogantes sobre los controles aduaneros, debido a que las maletas habrían evadido los escáneres, y cuestionó que no se hubiera realizado el microaspirado ni la incautación del vehículo que presuntamente transportó el equipaje.