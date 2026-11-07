Caso Narcomaletas: Urioste vincula a Saucedo, Mariaca y Marset con una presunta estructura criminal

El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, reveló nuevos detalles sobre las investigaciones del denominado caso Narcomaletas y señaló que el Ministerio Público trabaja sobre la hipótesis de una presunta estructura criminal que involucraría al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, al exfiscal general Roger Mariaca y al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Urioste aseguró que la Fiscalía ya contaba con declaraciones de testigos protegidos que vinculaban a Saucedo con el ingreso irregular de más de 30 maletas por el aeropuerto internacional de Viru Viru, incluso antes de las recientes declaraciones de la exdiputada Laura Rojas y del exjuez Hebert Zeballos.

“Ya teníamos nosotros declaraciones de testigos protegidos donde se estaba estableciendo la participación y autoría del señor Romer en este tema de las maletas, como en el tema de Mariaca”, manifestó.

Fiscalía investiga vínculos entre Saucedo, Mariaca y Marset

Urioste explicó que las investigaciones de distintos procesos permitieron identificar posibles conexiones entre los tres investigados, quienes habrían participado en diferentes actividades relacionadas con el narcotráfico y la protección de operaciones ilícitas.

Según la hipótesis del Ministerio Público, Saucedo habría sido propietario de las maletas, mientras que Mariaca habría facilitado protección para que el equipaje fuera retirado del aeropuerto.

El fiscal sostuvo que también se investiga la posible participación de Marset, debido a información sobre la aparición de maletas similares en un inmueble vinculado al ciudadano uruguayo.

“Consideramos que esa es la estructura criminal que ha generado caso Mariaca por un lado, caso Marset por otro lado (...) y obviamente este caso maletas es totalmente vinculado”, señaló.

Investigan si las maletas también contenían dinero

Una la posibilidad de que el equipaje no hubiera transportado únicamente sustancias controladas.

Urioste indicó que, además de las declaraciones sobre la presencia de marihuana, el Ministerio Público considera la hipótesis de que parte de las maletas contenía dinero en efectivo.

“Por el peso, la cantidad de las maletas, consideramos que había dinero en efectivo”, afirmó.

El fiscal explicó que esta posibilidad forma parte de la teoría investigativa sobre un presunto circuito de comercialización de sustancias controladas y traslado de recursos económicos.

Sospechan que Zeballos contactó a Marset

Urioste también se refirió a la declaración del exjuez Hebert Zeballos, quien aseguró que las maletas contaban con una supuesta protección del entonces fiscal general Roger Mariaca.

Consultado sobre la identidad de la persona con la que Zeballos habría hablado para confirmar esa cobertura, Urioste manifestó que la Fiscalía considera la posibilidad de que el contacto hubiera sido Sebastián Marset.

“Consideramos que sí”, respondió al ser consultado directamente sobre esa hipótesis.

La autoridad sostuvo que esta posible comunicación permitiría explicar cómo se habría coordinado el retiro del equipaje del aeropuerto sin los controles correspondientes.

Saucedo podría encontrarse en Brasil

Respecto al paradero de Romer Saucedo, Urioste informó que existen reportes extraoficiales que apuntan a una posible presencia del investigado en Brasil, particularmente en la región de Corumbá.

No obstante, aclaró que todavía no existe una confirmación oficial de su ubicación.

“No hay ningún reporte que haya salido de manera legal de Bolivia”, afirmó, al explicar que Migración registra su retorno desde Europa, pero no una posterior salida del territorio nacional.

La Fiscalía continúa trabajando con la Policía Boliviana y organismos de inteligencia para establecer su paradero y ejecutar los mandamientos de aprehensión.

Saucedo, por su parte, se declaró en el exilio y denunció persecución política.

Caso sigue abierto y habrá más investigaciones

El fiscal general interino sostuvo que el caso maletas ha avanzado porque ahora se cuenta con presuntos responsables identificados, pero aclaró que esto no significa que las investigaciones hayan concluido.

“Tenemos dos autores identificados y un autor en investigación”, expresó.

Finalmente, Urioste aseguró que el Ministerio Público continuará con las investigaciones y que las actuaciones deberán desarrollarse conforme a la ley y respetando el debido proceso.