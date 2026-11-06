Periodista revela porqué el oficialismo paraguayo frenó quórum para tratar la renuncia del presidente

La bancada oficialista dejó sin quórum la sesión parlamentaria para la revisión de la renuncia del Mandatario paraguayo con el fin de evitar que adopte el fuero de senador vitalicio y pueda ser procesado como cualquier ciudadano, de acuerdo a lo que revela el periodista de ABC Color, Juan Daniel Jara.

En este sentido, sostuvo sobre esta encrucijada que "la oposición dice que debe ser destituido sin contar con este privilegio, lo que buscan algunas personas, ahorristas y jubilados es que él también pueda enfrentar un proceso penal como otro ciudadano y como también sus ex socios comerciales".

El colapso institucional se aceleró este jueves luego de que el Banco Central del Paraguay ordenara la disolución de Ueno Bank al registrar un índice de solvencia inferior a la mitad del exigido legalmente.

Frente a la estrecha relación entre el Gobierno y la entidad privada, Juan Daniel Jara enfatizó que "el presidente de la República fue socio comercial del grupo del Banco; el presidente de ese grupo está preso e imputado por este caso. Desde un primer momento se habían hecho cuestionamientos a estos vínculos".

La presión ciudadana y de la oposición aumentó debido a la defensa pública que la máxima autoridad realizó de la entidad financiera antes de su intervención oficial.

Sobre dicha conducta gubernamental, Jara remarcó que "hasta el viernes de la semana pasada, el presidente seguía defendiendo a Ueno Bank", detallando que el mandatario "se mostraba esquivo sobre el tema y trataba de confundir con palabras técnicas".

Incertidumbre sobre fondos de jubilación

A pesar del inicio de las primeras devoluciones de capital a los depositantes, persiste el temor institucional respecto a la preservación del patrimonio previsional.

"Es una situación muy preocupante, desde el punto de vista de los ahorristas", advirtió Jara al señalar que "hoy empezaron algunas devoluciones de hasta 10 millones de guaraníes; aún hay incertidumbre respecto a los fondos públicos, a los fondos previsionales".

El sistema de rescate bancario mantiene un límite de cobertura que deja dudas sobre la recuperación total de los activos en el país vecino. Al evaluar el escenario económico actual, el periodista Juan Daniel Jara subrayó que "el fondo de garantía no cubre al 100%, hay que esperar lo que encuentra luego del proceso el BCP (Banco Central de Paraguay)".