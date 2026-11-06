Paraguay: “La gente está sin dinero” periodista paraguaya relata la crisis

La periodista paraguaya Carolina Arévalo advirtió que Paraguay atraviesa una profunda crisis política, social y financiera tras la renuncia del presidente Santiago Peña, en medio de un escándalo bancario que dejó a millones de ciudadanos con dificultades para acceder a sus ahorros.

Arévalo explicó que la situación ha provocado manifestaciones frente al Congreso Nacional, donde ciudadanos exigen responsabilidades por la crisis de Ueno Bank y que continúe el juicio político contra el mandatario.

“Sin dudas, estamos ante un escenario de mucha incertidumbre en el país. No solamente estamos hablando de una crisis política, de una crisis social, sino de una crisis financiera”, manifestó.

“La gente está sin poder acceder a sus cuentas”

La periodista relató que la crisis comenzó a agravarse desde la madrugada del martes, cuando se conoció la intervención de Ueno Bank, una entidad que concentraba a cerca de tres millones de clientes.

Según explicó, el impacto ha sido considerable porque numerosos ciudadanos utilizan el banco para realizar transacciones y administrar sus recursos económicos.

“Imagínense, había captado durante los últimos años a un total de más de tres millones de paraguayos bancarizados”, señaló.

Arévalo sostuvo que las dificultades para disponer del dinero han generado indignación y protestas en distintos sectores de la población.

“La gente está sin poder acceder a sus cuentas, la gente está sin dinero, a la gente se le ha tocado el bolsillo”, expresó.

Periodista explica por qué continúa el juicio político

Durante la entrevista, Arévalo también se refirió a la renuncia presentada por Santiago Peña y explicó que el Congreso paraguayo debía resolver su situación en medio del proceso de juicio político.

La periodista informó que la Cámara de Diputados había dado paso a la acusación contra el mandatario y que posteriormente se convocó a una sesión para abordar su renuncia.

Sin embargo, señaló que esta última sesión quedó sin quórum, por lo que no se concretó la aceptación de la dimisión.

“Se pretendía aceptar directamente la renuncia del presidente Santiago Peña. Sin embargo, la sesión ha quedado sin quórum. Por lo tanto, el juicio político ahora continúa”, explicó.

Arévalo sostuvo que uno de los principales puntos de discusión era la eventual condición de senador vitalicio que podría adquirir Peña si se aceptaba su renuncia, debido a sus posibles consecuencias jurídicas.

“Aquí no solamente se habla de la responsabilidad política de Santiago Peña, sino también de una responsabilidad que pudiera implicar la apertura de una causa, la investigación, una imputación y una condena”, manifestó.

“Hay una enorme movilización frente al Congreso”

La corresponsal describió un ambiente de tensión en inmediaciones del Congreso Nacional, ubicado en Asunción, donde ciudadanos de diferentes edades participan en manifestaciones.

Según su reporte, las protestas reflejan el descontento por la situación financiera y la incertidumbre respecto al futuro político del país.

“Hay una enorme movilización frente a nuestro Congreso Nacional y la situación podría complicarse porque la gente está eufórica, la gente está con rabia, está con enojo”, relató.