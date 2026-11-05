Santiago Peña formaliza su renuncia: esto dice la carta enviada al Congreso

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, formalizó su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al titular del Congreso Nacional, Basilio Núñez, fechada el 5 de noviembre de 2026.

En el documento, calificó su decisión como una de las más difíciles de su vida y señaló que busca priorizar la estabilidad del país y la tranquilidad de los ciudadanos afectados por la crisis bancaria de Ueno Bank.

En el documento oficial, Peña comunicó formalmente su decisión de dejar la Presidencia y expresó su respeto a la Constitución y a los mecanismos democráticos de sucesión.

"Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los Honorables miembros del Congreso Nacional, a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Presidente de la República del Paraguay", señala el inicio de la carta.

El mandatario también reconoció la dificultad del momento que atraviesa: "Adopto esta decisión en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con plena conciencia de su gravedad y con la convicción de que la República debe estar siempre por encima de cualquier persona o circunstancia".

Uno de los puntos centrales del documento está relacionado con los ahorros de los afectados por la crisis financiera. Peña expresó: "La prioridad en este momento es la tranquilidad de los compatriotas que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero".

La carta con la que Santiago Peña puso fin a su mandato. Foto: RR.SS.

La carta con la que Santiago Peña puso fin a su mandato. Foto: RR.SS.

Defendió la estabilidad institucional

En su carta, el ahora exmandatario aseguró que confía en que el orden de sucesión establecido en la Constitución permitirá garantizar la continuidad del Gobierno y el funcionamiento del Estado.

También expresó su confianza en que Paraguay podrá superar la crisis y dejó una de las frases más contundentes del documento: "Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República; ninguna persona está por encima del Paraguay".

Finalmente, agradeció a la población por haberle permitido ejercer la Presidencia y calificó ese periodo como un privilegio.

¿Quién asumirá la Presidencia de Paraguay?

Tras la renuncia de Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la Presidencia de Paraguay, de acuerdo con el mecanismo de sucesión establecido en el artículo 234 de la Constitución Nacional.

La salida de Peña marca un nuevo escenario político en el país, en medio de la crisis bancaria, los cuestionamientos por los recursos públicos comprometidos en Ueno Bank y las investigaciones relacionadas con la entidad financiera.