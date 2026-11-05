Compositor de Dragon Ball Z es elegido fiscal general de Texas

Nathan Johnson, el compositor que trabajó en la banda sonora de la versión estadounidense de Dragon Ball Z, fue elegido fiscal general de Texas tras derrotar al republicano Mayes Middleton en las elecciones del martes. Su victoria marca el regreso de un demócrata a ese cargo después de más de tres décadas.

Antes de ingresar a la política, Johnson desarrolló una carrera en la música y participó en la composición de las bandas sonoras de 67 episodios y cinco películas de la popular serie japonesa.

“Si creciste viendo 'Dragon Ball Z', puede que me conozcas mejor de lo que crees: compuse las bandas sonoras de 67 episodios y cinco películas y la pasé genial haciéndolo”, publicó el político de 58 años en Facebook.

Johnson figuró como compositor en decenas de episodios entre 1990 y 2008. Su trabajo también incluyó películas como The World’s Strongest, The Tree of Might, Broly Second Coming, Fusion Reborn y Wrath of the Dragon, de acuerdo con Variety, de acuerdo el sitio especializado IMDb.

La llegada de Johnson a Dragon Ball Z ocurrió de manera inesperada. Mientras intentaba abrir su propio bufete de abogados en Dallas, el propietario de un edificio que buscaba alquilar descubrió su experiencia como compositor y le comentó que tenía vínculos con Funimation, empresa que obtuvo la licencia de la serie para distribuirla en inglés en Estados Unidos.

Johnson presentó algunos de sus trabajos y consiguió el contrato, pese a que, según recordó en una entrevista con un blog de seguidores de Dragon Ball en 2012, no conocía el anime ni había visto un episodio de la serie. Su etapa como compositor se extendió principalmente entre 2000 y 2007. Posteriormente retomó su carrera como abogado y se incorporó a la política.

De la música a la política

Johnson fue senador estatal de Texas desde enero de 2019. Durante su gestión impulsó iniciativas relacionadas con educación pública, atención médica, justicia penal, inteligencia artificial y la red eléctrica.

Según The Dallas Morning News, fue autor de aproximadamente 433 proyectos legislativos, de los cuales 134 se convirtieron en ley.

Con su victoria frente a Middleton, Johnson sucederá al republicano Ken Paxton como fiscal general de Texas. Su posesión está prevista para el 12 de enero de 2027, según informó The Dallas Morning News.