¿Qué pasó en Paraguay para que Santiago Peña anunciara su salida de la Presidencia?

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia, en medio de una profunda crisis financiera y política provocada por la intervención de Ueno Bank, entidad que dejó temporalmente sin acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de clientes.

Su salida se produjo mientras la Cámara de Diputados debatía iniciar un juicio político en su contra y crecía la presión de la oposición y de sectores de su propio partido.

Ueno Bank, detonante de la crisis

La crisis comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia estaba por debajo del 50% del mínimo requerido.

Según informó el BCP, la decisión fue adoptada por unanimidad y derivó en la suspensión de todos los servicios y el cierre de las sucursales de la entidad financiera, que tenía aproximadamente 2,9 millones de clientes.

La medida dejó congelados temporalmente los depósitos de miles de ahorristas y obligó a activar el Fondo de Garantía de Depósitos para gestionar la devolución de los recursos, de acuerdo a la agencia EFE y AFP.

Cuestionamientos por millonarios fondos públicos

Uno de los principales motivos de la controversia fue la cantidad de recursos públicos que estaban depositados o invertidos en Ueno Bank.

De acuerdo con los datos del caso, el Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía inversiones por 355 millones de dólares en la entidad financiera, que además administraba el pago de pensiones de aproximadamente 32.000 jubilados.

También permanecían recursos de instituciones estatales como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la represa binacional de Itaipú. La situación generó cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos y posibles conflictos de intereses, debido a los vínculos que Peña tuvo con Ueno Holding, grupo del que fue accionista. Según el diario paraguayo ABC Color, el mandatario vendió esas inversiones en abril de 2025.

La amenaza de juicio político

La crisis financiera escaló al ámbito político. Parlamentarios de distintos partidos acusaron a Peña de posibles conflictos de intereses, cuestionaron el manejo de los fondos de pensiones y señalaron presuntos encubrimientos institucionales relacionados con la situación de Ueno Bank.

Ante estos cuestionamientos, la oposición convocó a una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para impulsar un juicio político contra el mandatario. Además, manifestantes exigían su renuncia en las calles y miembros de su propio partido, el Partido Colorado, también habrían retirado su respaldo.

La crisis provocó otras consecuencias institucionales: el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien anteriormente había encabezado la Financiera Ueno, renunció a su cargo. Asimismo, siete directivos de la entidad financiera fueron detenidos después de que la Fiscalía abriera una investigación penal.

En un mensaje difundido mediante su cuenta de X, Peña anunció su decisión de dejar el cargo y justificó su salida por la necesidad de preservar la estabilidad del país.