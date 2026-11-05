Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña

La situación de Santiago Peña se complicó este jueves 5 de noviembre después de que la Cámara Baja paraguaya decidiera avanzar con el procedimiento contemplado en el artículo 225 de la Constitución.

La aprobación se produjo poco después de que el mandatario comunicara su decisión de dejar el cargo, presionado por la crisis bancaria que afecta a millones de clientes y por el creciente cuestionamiento a su gestión.

Durante la sesión extraordinaria, los 78 diputados presentes respaldaron por unanimidad el inicio del proceso contra el mandatario.

La acusación sostiene que Peña habría incurrido en un “grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”, según los argumentos presentados por los legisladores.

La votación permitió aprobar el documento acusatorio y trasladar el procedimiento a la Cámara de Senadores, que deberá adoptar las determinaciones correspondientes.

La decisión legislativa se produjo después de que Santiago Peña anunciara su salida de la Presidencia.

Su renuncia fue presentada formalmente ante el Congreso alrededor de las 13:30 de este jueves, en un escenario de pérdida de respaldo político.

Pese al anuncio, los diputados resolvieron continuar con el tratamiento de la acusación.

La decisión abrió un nuevo escenario institucional, debido a que el Congreso también debe pronunciarse sobre la renuncia presentada por el mandatario.

Con la aprobación del documento acusatorio, la Cámara de Senadores deberá definir la continuidad del juicio político, mientras el Congreso también debe resolver la renuncia presidencial.