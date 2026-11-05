Las 10 frases con las que Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia

La renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, estuvo marcada por un mensaje cargado de disculpas, referencias a la crisis financiera y llamados a preservar la estabilidad del país. El mandatario anunció su salida este jueves 5 de noviembre, en medio de la polémica por la intervención de Ueno Bank, que dejó temporalmente sin acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de clientes.

Su decisión se conoció mientras la Cámara de Diputados debatía iniciar un juicio político en su contra y aumentaban los pedidos de renuncia, incluso desde sectores de su propio partido.

En su mensaje dirigido a la ciudadanía, Peña dejó varias declaraciones que resumen el momento político que atraviesa Paraguay.

Las 10 frases más destacadas

1. "Hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida". Así comenzó su mensaje, reconociendo la difícil situación que enfrenta en medio de la crisis política y financiera.

2. "La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir". Con esta declaración, Peña dejó en manos de la historia la valoración de los hechos que marcaron su salida.

3. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República". Fue el anuncio central de su mensaje, con el que confirmó que dejaría el máximo cargo del país.

4. "Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas". El mandatario justificó su decisión señalando que buscaba evitar una mayor tensión política y social.

5. "Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay". Peña defendió su renuncia como una decisión que, según afirmó, prioriza los intereses de la nación.

6. "También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado". Una de las frases más llamativas de su discurso fue el pedido de disculpas a la población.

7. "Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí". El presidente se refirió a la confianza de los ciudadanos y aseguró que siempre tuvo la voluntad de trabajar por Paraguay.

8. "Hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero". Esta declaración hizo referencia directa a los miles de afectados por la intervención de Ueno Bank y la incertidumbre sobre sus depósitos.

9. "Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos". Peña puso el foco en la recuperación de los ahorros y la protección del dinero de las instituciones públicas.

10. "Ninguna persona está por encima del Paraguay". Con esta frase cerró uno de los mensajes políticos más importantes de su gestión, en medio de una crisis que terminó con su renuncia.

La salida de Santiago Peña se produjo tras la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia, los cuestionamientos por los recursos públicos invertidos en la entidad y la presión política que amenazaba con llevarlo a un juicio político.

Su discurso estuvo centrado en la estabilidad institucional, las disculpas a la ciudadanía y la necesidad de garantizar la devolución de los ahorros de los afectados.