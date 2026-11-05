Paraguay: Senado debe definir la renuncia de Peña tras aprobación de juicio político

La situación política de Paraguay permanece marcada por la renuncia anunciada por el presidente Santiago Peña, cuya dimisión todavía debe ser considerada por la Cámara de Senadores. Mientras tanto, la Cámara de Diputados debate el pedido de juicio político contra el mandatario, en medio de la crisis financiera que involucra a Ueno Bank.

Desde Ciudad del Este, el periodista Juan José Da Silva, del diario Vanguardia, explicó que el Senado tiene previsto reunirse en una sesión extraordinaria para tratar la renuncia y definir si el vicepresidente Pedro Alliana asume la Presidencia.

Según el reporte, si la Cámara Alta acepta la dimisión, Peña dejaría el cargo y conservaría la condición de senador vitalicio. En cambio, si prospera el juicio político, podría ser destituido y sometido a un proceso judicial en otras condiciones.

La crisis de Ueno Bank y los fondos públicos

Da Silva explicó que el conflicto tiene su origen en el crecimiento de Ueno Bank, entidad en la que Santiago Peña fue accionista antes de dejar su participación en abril del año pasado.

El periodista señaló que, para entonces, ya existían recursos públicos depositados en el banco, incluidos fondos vinculados al seguro social y a entidades estatales. Entre las instituciones mencionó al Ministerio de Salud, la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Conmebol y las centrales hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá.

De acuerdo con su reporte, cerca de mil millones de dólares de recursos públicos habrían sido depositados en la entidad financiera, una situación que ahora genera cuestionamientos sobre el destino de esos fondos.

“Pero sí, acá es qué pasó con el dinero público, qué pasa con el dinero de los jubilados, que eso sí, la gran parte terminaría perdiéndose”, advirtió.

Los ahorros permanecen congelados

El periodista indicó que los depósitos de los clientes no se consideran definitivamente perdidos, pero permanecen congelados mientras se define el mecanismo para su devolución.

Explicó que una ley aprobada por el Congreso paraguayo establece un sistema de restitución que permitirá a los ahorristas recuperar inicialmente montos de hasta 40 salarios mínimos, conforme al mecanismo aprobado por las autoridades financieras.

La situación afecta a numerosos usuarios que utilizaban la entidad para realizar pagos, recibir ingresos y efectuar transacciones comerciales mediante plataformas digitales y códigos QR.

El futuro político de Peña

La renuncia anunciada por Peña abrió un escenario de incertidumbre institucional. La decisión final dependerá del tratamiento legislativo, mientras continúan las investigaciones sobre el manejo de Ueno Bank y los recursos públicos depositados en esa entidad.

El caso también mantiene bajo presión al Partido Colorado, que enfrenta cuestionamientos por su respaldo al Gobierno y por la crisis financiera que afecta a miles de paraguayos.

Por ahora, el Senado debe definir si acepta la renuncia presidencial, mientras la Cámara de Diputados continúa con el debate del juicio político.