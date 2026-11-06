La Presidencia confirma que Santiago Peña permanece en Paraguay

Asunción, 5 nov (EFE).- El vocero de la Presidencia de Paraguay, Guillermo Grance, confirmó este jueves que el mandatario Santiago Peña permanece en el país y se defenderá en el juicio político que avanza en su contra en el Senado, en medio de la crisis desatada por el cierre de Ueno bank.

"Él está en el país, quiero reiterar esto hasta el cansancio, porque ha habido mucha información de que se fue a la Argentina, de que viajó a no sé dónde, que tomó un avión. No, el presidente de la República está en el país", dijo Grance a periodistas desde Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial.

Santiago Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.



Si fuera destituido por el Parlamento, Peña perdería los fueros de senador vitalicio, que conservaría con la renuncia.

Paraguay atraviesa por una crisis política después de que el Banco Central (BCP) ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.



El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".



Peña, al que han vinculado con la institución, quedó en medio de la polémica y presentó más temprano su renuncia como consecuencia de la caída de Ueno, cuyo cierre ha dejado en vilo a miles de clientes y generado preocupación por los millonarios recursos de los fondos de jubilación depositados en esa entidad.



El proceso de juicio político para destituirlo avanza en el Senado. Al respecto, Grance dijo que el presidente ejercerá su derecho a la defensa "y se va a presentar ante todos los paraguayos". EFE