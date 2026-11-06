¡“Ice Ice Baby” enciende el escenario! Rubén Boix revive los años 90 con New Dance

La noche de los chicos llegó a su última presentación con una propuesta cargada de música, baile y estilo noventero.

Después de las actuaciones de Nahuel Vidaurre y Giuseppe Benignini, llegó el turno de Rubén Boix y la Academia New Dance, quienes asumieron el desafío de representar al rapero Vanilla Ice durante la temática “One Hit Wonder”.

Con una coreografía inspirada en los movimientos característicos de aquella época, el equipo buscó conquistar al jurado y obtener una puntuación que le permitiera alejarse de los puestos de nominación.

El primero en destacar el desempeño del equipo fue Tito Larenti, quien valoró el progreso de New Dance dentro de la competencia.

“Estuvo muy bien, el equipo estuvo muy bien, se nota el avance del equipo”, manifestó.

Sin embargo, el juez también observó que Rubén tuvo algunas dificultades durante la sincronización de labios.

“Rubén, el lip sync estuvo complicado, pero creo que avanzaste”, expresó.

Pese a ese detalle, Larenti reconoció que el participante mostró una evolución respecto a sus anteriores presentaciones.

Quimey del Río resaltó especialmente el esfuerzo de Rubén por mantener el baile durante toda la interpretación.

“Rubén, muy buen trabajo con el baile constante”, señaló.

El juez coincidió en que hubo momentos en los que la sincronización de labios no estuvo completamente ajustada a la canción.

“Sí, el lip sync estaba un poco a destiempo”, observó.

No obstante, valoró que los movimientos y la coreografía lograran transmitir el estilo característico de la época.

“Con lo que trajiste, con pasos y bailes, han logrado mostrar el baile de la época”, destacó.

Gabriela Zegarra también tuvo una devolución positiva para el participante.

La jueza consideró que la presentación estuvo cerca de alcanzar un resultado excelente, aunque algunos detalles impidieron que fuera completamente precisa.

“Creo que hubiera estado perfecto si no era por pequeños detalles del lip sync”, manifestó.

Sin embargo, reconoció la evolución del concursante y no dudó en felicitarlo.

“Rubén, sorprendiste, muy bien”, expresó.

Por su parte, Elka Meyer valoró la puesta en escena y la elección de los movimientos utilizados durante la coreografía.

“Trajeron todo, me gustó mucho”, afirmó.

La jueza también consideró que el equipo logró representar correctamente el estilo musical de Vanilla Ice.

“Los pasos fueron muy adecuados”, añadió.

Después de las devoluciones, llegó el momento de conocer el resultado.

Rubén Boix y la Academia New Dance obtuvieron 7,7 puntos, una de las puntuaciones parciales más altas conocidas durante la semana.

Con este resultado, el equipo igualó la calificación de Nahuel Vidaurre y Baila Conmigo, quienes también consiguieron 7,7 puntos en la primera presentación del jueves.