Nahuel, Giuseppe y Rubén llegan a La Gran Batalla dispuestos a conquistar al jurado

¡La competencia está cada vez más intensa! Después de jornadas llenas de creatividad, grandes interpretaciones y exigentes devoluciones del jurado, llega el turno de tres participantes que buscarán dejarlo todo sobre el escenario.

Esta noche, los protagonistas serán:

NAHUEL VIDAURRE Y LA ACADEMIA BAILA CONMIGO

GIUSEPPE BENIGNINI Y LA ACADEMIA UN1TY

RUBÉN BOIX Y LA ACADEMIA NEW DANCE

Los tres equipos asumirán el desafío de sorprender con propuestas cargadas de talento, interpretación y creatividad, en una semana dedicada a los grandes éxitos musicales de artistas y agrupaciones recordados por una canción que marcó época.

Cada participante deberá ponerse en la piel de un artista y acompañar su interpretación con una puesta en escena capaz de impresionar al jurado.

La sincronización de labios, la coordinación de los bailarines, la creatividad y la actitud serán fundamentales para conseguir una buena calificación.

Luego de las presentaciones anteriores, los tres equipos tendrán la oportunidad de demostrar su crecimiento y buscar puntuaciones que los mantengan alejados de los últimos lugares.

No te lo pierdas, a partir de las 20:45, solo por la señal de Red Uno.