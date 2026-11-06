¡La noche de los chicos comenzó con todo! La temática “One Hit Wonder” continuó este jueves con una presentación llena de ritmo, diversión y una puesta en escena que transportó al público a uno de los éxitos musicales más recordados.

Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo asumieron el reto de recrear la energía de Baha Men, con una interpretación de Nehemiah Hield, integrante de la agrupación, al ritmo de “Who Let the Dogs Out”.

El equipo apostó por una coreografía dinámica, desplazamientos por todo el escenario y elementos relacionados con la temática de la canción, incluida la aparición de un perro como parte de la propuesta visual.

La primera devolución llegó de Elka Meyer, quien resaltó la energía que transmitieron Nahuel y sus bailarines desde el inicio.

“Me gustó mucho el movimiento escénico que tuvieron, era muy alegre, muy divertido. A mí me gustó muchísimo”, expresó.

La jueza consideró que la propuesta estuvo bien construida y que el equipo logró desarrollar un espectáculo adecuado al estilo musical.

Sin embargo, observó algunos detalles relacionados con la ejecución de los movimientos.

“Tengan cuidado con algunas técnicas, no lo ejecutan completo todo por igual”, recomendó.

Gabriela Zegarra también quedó conforme con la propuesta y destacó la manera en que los bailarines ocuparon el escenario.

“¡Qué buena energía! La verdad que arrancaron muy bien, recrearon el clip”, manifestó.

La jueza valoró que el equipo mantuviera una actitud animada durante toda la presentación y que los integrantes se desplazaran por diferentes sectores del escenario.

“Me gustó la energía de principio hasta el final”, aseguró.

Una de las devoluciones más completas llegó de Quimey del Río, quien reconoció tanto la interpretación del participante como el trabajo colectivo de la academia.

“Muy buen trabajo, me pareció una buena puesta en escena”, afirmó.

El juez destacó especialmente la incorporación de elementos vinculados con la canción.

“Me pareció muy bien la vista del perrito que pusieron, buen uso creativo de los elementos de la canción”, expresó.

La devolución de Tito Larenti estuvo marcada por los elogios al esfuerzo y la energía demostrada en el escenario.

“El equipo es espectacular, tienen una energía única”, expresó.

El juez dedicó palabras especiales a Nahuel, destacando su compromiso con la presentación.

“Nahuel, a vos es para aplaudirte, le pusiste energía y todo lo que tenías que hacer”, manifestó.

Después de las devoluciones del jurado, llegó uno de los momentos más esperados: conocer la calificación del equipo.

Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo obtuvieron 7,7 puntos, sin incluir el voto secreto de Tito Larenti.

Con esta puntuación, el equipo superó provisionalmente las calificaciones conocidas de Kate Peruccy y Academy Crew, que lograron 7 puntos; Natalie Vargas e Idols Dance, con 6,3; Camila Flores y The Royal Dance, con 5,7; y Paola Guzmán y Bamboleo, con 5,3.