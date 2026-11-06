La temática “One Hit Wonder” continuó este jueves con una propuesta musical llena de energía, movimientos y actuación.

Después de la presentación de Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo, llegó el turno de Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY, quienes asumieron el desafío de interpretar el éxito “Tubthumping”, de Chumbawamba.

Giuseppe se puso en la piel de Dunstan Bruce, vocalista de la agrupación, mientras su academia desarrolló una coreografía que combinó diferentes estilos y una puesta en escena con una bailarina coprotagonista.

Sin embargo, las devoluciones del jurado dejaron una diferencia marcada entre el desempeño de los bailarines y la interpretación del participante.

Elka Meyer fue una de las primeras en reconocer el trabajo de la academia, resaltando la coordinación y el dominio de los estilos de baile.

“Me gustó mucho cómo se movieron, bailan muy bien y manejan los estilos muy bien”, expresó.

La jueza también valoró que los integrantes mantuvieran un nivel técnico similar durante la coreografía.

“Todos tienen el mismo conocimiento y eso es bueno”, manifestó.

Gabriela Zegarra también valoró positivamente el espectáculo en conjunto.

“Siento que nos dieron una buena presentación”, afirmó.

La jueza destacó especialmente el trabajo de una de las bailarinas, quien cumplió un papel importante dentro de la historia presentada sobre el escenario.

“Destacar la actuación de la bailarina que actuó también, hizo un gran papel de coprotagonista”, comentó.

Sin embargo, al evaluar a Giuseppe, señaló que hubo momentos en los que perdió precisión en la sincronización de labios.

Una de las devoluciones más importantes llegó de Quimey del Río, quien consideró que el desempeño de UN1TY destacó más que la interpretación individual de Giuseppe.

“Sería una pena que te retires porque vienes haciendo un buen trabajo”, le manifestó al participante.

Sin embargo, explicó que durante esta presentación la academia consiguió captar mayor atención.

“Yo creo que aquí ha brillado más la academia y el equipo”, señaló.

La evaluación más dura de la noche llegó de Tito Larenti, quien diferenció claramente el desempeño de la academia y el de Giuseppe Benignini.

Primero, reconoció el esfuerzo y talento de los bailarines.

“Los chicos estuvieron espectaculares”, afirmó.

Sin embargo, al referirse a Giuseppe, expresó una valoración mucho más crítica.

“La presentación de Giuseppe dejó mucho que desear”, manifestó.

Después de escuchar las devoluciones, llegó el momento de conocer la calificación parcial del equipo.

Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY obtuvieron 6,0 puntos, sin incluir el voto secreto de Tito Larenti.

Con este resultado, el equipo quedó provisionalmente por debajo de Nahuel Vidaurre y Baila Conmigo, quienes consiguieron 7,7 puntos durante la primera presentación del jueves.