Rojas: “Romer Saucedo tiene todas las garantías para un proceso justo en Bolivia”.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas, aseguró que el magistrado Romer Saucedo cuenta con todas las garantías para someterse a una investigación transparente en Bolivia, en medio de las nuevas revelaciones que surgieron en el denominado caso Maletas.

Rojas se dirigió directamente a Saucedo y cuestionó su decisión de permanecer fuera del país, señalando que debe presentarse ante las instancias correspondientes para esclarecer las denuncias.

“Acá en Bolivia tenemos todas las garantías para un proceso justo, un proceso transparente de cara al pueblo boliviano”, manifestó el legislador.

Asimismo, aseguró que desde el Legislativo le ofrecen las garantías necesarias para que el magistrado pueda someterse a una investigación y responder por los señalamientos que surgieron en las últimas declaraciones de la exdiputada Laura Rojas y el exjuez Zeballos.

Nuevas revelaciones podrían reactivar la comisión legislativa

Rojas explicó que las recientes declaraciones incorporan elementos que no fueron contemplados en el informe final de la anterior comisión especial que investigó el caso Maletas.

En ese sentido, sostuvo que será necesario gestionar una resolución camaral para reactivar la comisión legislativa y retomar las tareas de fiscalización sobre los nuevos hechos.

“Esto no puede quedar al aire porque estamos hablando de la situación de un magistrado, en la actualidad todavía presidente del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó.

Contradicciones en las declaraciones y el contenido de las maletas

El legislador también se refirió a las diferencias identificadas entre las versiones de Laura Rojas y el exjuez Zeballos, particularmente sobre quién solicitó ayuda para retirar las maletas del aeropuerto de Viru Viru.

Otra de las contradicciones está relacionada con el contenido del equipaje. Mientras la exdiputada manifestó desconocer qué había en las maletas, Zeballos habría señalado que contenían marihuana y que pertenecerían a Romer Saucedo.

Al respecto, Rojas indicó que estas versiones deben ser contrastadas con elementos objetivos para establecer su credibilidad y determinar posibles responsabilidades.

También mencionó que las nuevas declaraciones involucran al exfiscal general Roger Mariaca, por un supuesto vínculo con la protección del ingreso de las maletas al país.

Piden profundizar las investigaciones

El diputado manifestó su preocupación por las denuncias de presuntos hechos de corrupción dentro del sistema judicial y señaló que Bolivia necesita una transformación profunda de sus instituciones.

“Necesitamos los bolivianos saber qué realmente pasó”, expresó, al insistir en que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias y no quedarse únicamente en declaraciones o denuncias.

Finalmente, reiteró que tanto el Ministerio Público como la Asamblea Legislativa deben trabajar para esclarecer el caso Maletas y establecer responsabilidades con base en pruebas, sin anticipar culpabilidades.