Interpol revela el último registro migratorio de Romer Saucedo

El director nacional de Interpol Bolivia, coronel Martín Guzmán, reveló que el último movimiento migratorio registrado de Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), corresponde al 30 de octubre de 2026, cuando retornó al país procedente de España a través del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

En medio de las investigaciones para establecer el paradero del magistrado, quien anunció públicamente que abandonó Bolivia junto a su familia y contra quien existe una orden de aprehensión.

“Esta autoridad ingresó a Bolivia el 30 de octubre de España a Viru Viru. De ahí no hay otro movimiento migratorio de esta autoridad”, informó Guzmán.

Salió el 28 de octubre y retornó dos días después

De acuerdo con el reporte oficial, Saucedo viajó a España el 28 de octubre, también desde el aeropuerto de Viru Viru, y regresó a territorio boliviano el 30 del mismo mes.

“Dos días antes del 30 salió de Viru Viru a España y retornó el 30 de España a Viru Viru”, precisó el jefe policial.

El dato cobra relevancia porque, pese al anuncio de Saucedo sobre su salida del país, no existe un registro migratorio posterior al 30 de octubre que confirme un nuevo viaje al exterior.

Sin embargo, la ausencia de registros no permite establecer por sí sola si el magistrado permanece en Bolivia o si habría utilizado una ruta no registrada para abandonar el territorio nacional.

Interpol prepara trámite para activar sello rojo

Guzmán también informó que la Dirección Nacional de Interpol tomó conocimiento de la orden de aprehensión emitida contra Saucedo y que se prepara la documentación necesaria para gestionar una notificación roja internacional.

“La Dirección Nacional de Interpol ha tenido conocimiento sobre un mandamiento de aprehensión que se ha emitido contra una autoridad”, señaló.

Explicó que el procedimiento requiere la designación de un investigador, quien deberá completar los formularios y reunir la documentación correspondiente, de acuerdo con el requerimiento fiscal.