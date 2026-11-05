Gobernador de Santa Cruz presenta su informe tras cumplir seis meses en la gestión

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, presenta este jueves 5 de noviembre un informe sobre sus primeros seis meses de gestión ante la Asamblea Legislativa Departamental.

Sobre esta sesión programada en la avenida Omar Chávez, la presidenta del ente legislativo, María René Álvarez, afirmó que “me parece una predisposición bastante positiva porque de esta manera transparenta el trabajo que se viene desarrollando como ejecutivo”.

La titular de la asamblea remarcó el valor del acto público para informar a la ciudadanía sobre el rumbo del departamento.

Asimismo, Álvarez enfatizó sobre el contexto financiero actual señalando que “hay bastante por informar, a pesar, de las limitaciones que ustedes conocen en el tema económico, de cómo hemos recibido la institución prácticamente, pero sin embargo con una visión bastante puesta en el futuro para el Departamento de Santa Cruz”.

El mensaje de la autoridad departamental comenzó cerca de las 17:00 en las instalaciones de la institución pública. La presentación busca dar claridad a la población cruceña sobre las acciones emprendidas y la estrategia financiera para los próximos años.