“Él tendrá sus motivos”: Paz se refiere a la salida de Romer Saucedo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, volvió a referirse este jueves 5 de noviembre, desde España, a la salida del país de Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y sostuvo que las razones de su decisión podrían conocerse con el transcurso del tiempo.

El mandatario evitó profundizar en las circunstancias particulares del magistrado y señaló que la prioridad del Gobierno es avanzar hacia una transformación de la administración de justicia.

“Bueno, él tendrá sus motivos. Lo que es cierto es que la justicia tiene problemas muy de fondo. Y creo que con el tiempo irá desarrollando los motivos del por qué habrá salido del país”, manifestó Paz.

“Lo importante es una justicia correcta”

El jefe de Estado consideró que, más allá de la situación individual de Saucedo, Bolivia necesita recuperar la confianza en sus instituciones judiciales y garantizar una administración de justicia adecuada.

“Más allá del señor, lo importante que queremos los bolivianos es una justicia correcta. Y eso es lo que estamos trabajando”, afirmó.

Paz indicó que su administración busca cooperación internacional y el aporte de especialistas bolivianos para impulsar cambios en el sistema judicial.

“Por eso buscamos la mejor ayuda en el mundo y por eso hay que trabajar con los mejores de Bolivia”, agregó.

Pide al Parlamento aprobar leyes pendientes

Durante sus declaraciones, el mandatario también se refirió a las reformas que impulsa el Gobierno y expresó su expectativa de que la Asamblea Legislativa avance en el tratamiento de los proyectos normativos enviados por el Ejecutivo.

El presidente señaló que espera que la Cámara de Diputados, una vez conformadas sus comisiones y comités para la nueva legislatura, pueda priorizar la aprobación de estas propuestas.

“Este año estamos haciendo grandes cambios, grandes reformas, y con la esperanza de que el Parlamento, ahora que ordene sus nuevas comisiones, comités, apruebe las leyes que hemos enviado”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que existe expectativa dentro y fuera del país sobre las decisiones que adopte Bolivia.

“La gente está esperando esas leyes. Bolivia está esperando y el mundo está esperando”, expresó.

Llama a la coordinación entre los órganos del Estado

Paz afirmó que las transformaciones institucionales requieren un trabajo coordinado entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Órgano Judicial y el Tribunal Supremo Electoral.

El mandatario destacó que las reformas no deben desarrollarse de manera aislada, sino mediante la participación de las diferentes instituciones del Estado, dentro de sus competencias.

“Trabajando coordinadamente Ejecutivo, Legislativo, Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, que también está haciendo sus reformas, creo que vamos a poder presentar un país ordenado y mejor para el futuro de la patria”, manifestó.